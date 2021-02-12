Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin Çalışmaya Devam Ediyor

MERHUM OSMAN KUMANDAN’DAN BOŞALAN YERE ADEM HONCA GETİRİLDİ

12 Ocak 2021’de hakkın rahmetine kavuşan Merhum Osman Kumandan’dan boşalan yere GZP Yönetim kurulu üyesi Ali Ekber Şenkal’in tavsiyesi ile iş adamı ve Zeytinburnu Afyonkarahisarlılar Dernek başkanı Adem Honca getirildi.

13 MAHALLEYE 13 BAŞKAN VE 10'AR KİŞİLİK YÖNETİM KURULU OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) kurucu başkanı Hüseyin Çetiner Şunları söyledi: ”Bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan çalışkan ve başarılı yönetim kurulu üyemiz merhum Osman Kumandan’a, Allahtan rahmet dilerim. Kendisinden boşalan yere yönetim Kurulu üyemiz Ali Ekber Şenkal’in önerisi ile iş adamı ve aynı zamanda Afyonkarahisarlılar dernek başkanı Adem Honca alınmıştır.

İlk mahalle başkanı olarak ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip olan Telsiz Mahallesinde Yusuf Yonucu’yu, akabinde yönetim kurulu üyemiz Nurşen Örnek’in tavsiyesi ile Gökalp Mahallesinde ise Tuncay Uluğ’u GZP.YK üyesi Alim Özdemir’in tavsiyesi ile de Veliefendi Mahallesinde Ahmet Dıravacı’yı atadık. Diğer Mahalle başkanları için de istişare çalışmalarımız devam ediyor.

Yakın bir gelecekte 99 kişiden oluşan Geleceğim Zeytinburnu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimizi de güncelleyerek bir düzenlemeye gideceğiz.

Mahalle başkanlıkları için çok güzel bir talep ve ilgi var amacımız en doğru arkadaşı seçmek için ince eleyip sık dokuyoruz. İnşallah kısa sürede her birimde ekiplerimizi tamlayarak pandemi biter bitmez de daha önceden olduğu gibi Dernek,Vakıf,Siyasi parti,Muhtarlık ve isteyen her grubun 25 kişiden az olmamak kaydı ile İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİMİZİ beraber izleme ve seminelerimiz ile Zeytinburnu’muzu daha geniş kitlelere tanıtmak adına var günümüz ile çalışacağız diyen Çetiner hiç kimseden para pul isteğimiz yok ancak ilçemizin gelişip kalkınmasını isteyen herkesten yaptığımız tanıtım filmlerimizi sosyal medya hesaplarından paylaşarak “insanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” Hadis-i Şerifine mazhar olabilirler.

SİZDE BİZE KATLIN HEP BERABER İLÇEMİZİN DEĞERİNE DEĞER KATALIM

Mahalle yönetim kurulu üyelikleri ile Yüksek istiare kurulu üyeliği ile alakalı Zeytinburnu ile alakalı benimde söyleyecek sözüm var diyen herkesin 0532-344 05 12 No’lu WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirler.