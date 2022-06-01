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Fatemah Saba Jafari “Onüç” Sergisi, 2 Haziran’da Açılıyor…

4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor. Festival kapsamında Fatemeh Saba Jafari’nin Minyatür Sergisi “Onüç”ün açılışı da; 2 Haziran Perşembe günü, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde, saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:13
Fatemah Saba Jafari “Onüç” Sergisi, 2 Haziran’da Açılıyor…
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4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali başlıyor. Türk Dünyası ve Türk Edebiyatı’nın kıymetli yazarlarının ağırlanacağı festival kapsamında Fatemeh Saba Jafari’nin Minyatür Sergisi “Onüç” sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek. Sergideki eserlerde; Türk Kültürü’nün önemli yansımalarını müthiş bir edebî üslupla günümüze taşıyan Dede Korkut kitabındaki öykülerden esinlenildi.

 

 

“ ONÜÇ” 2 - 23 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETE AÇIK OLACAK

 

2019 yılında Prof. Dr. Metin Ekici’nin 13. Hikâyenin bulunduğunu duyurmasıyla dünyada dikkatleri üzerine çeken bu tarihi miras, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde “Dede Korkut Hikâyelerinin Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Yorumlanması” üzerine yüksek lisans tezi yapan Saba Jafari tarafından çalışıldı.

Minyatür, tezhip, karakalem ve grafik alanlarında pek çok eseri olan Jafari, sanat çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Fatemah Saba Jafari “Onüç” Sergisi; 2-23 Haziran tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

 

MİNYATÜR SANATI HAKKINDA

 

Renkler, figürler, tarihi olaylar ve doğa gibi geniş bir tema alanına sahip olan minyatür; yüzyıllardır sanatsal birikimimizin bir parçasıdır. Yapısı itibarıyla süsleyici özelliğinin yanı sıra kendine özgü, güçlü ve estetik bir alan oluşturmuştur. Tarihsel süreç içerisinde gelişimini devam ettirmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ulaşılan ilk örneklerde; kitaplarda anlatılmak istenen konunun görsel tamamlayıcısı olarak kullanılmış, özellikle Osmanlı’daki örneklerde perspektifinin dışına çıkarak daha özgün bir forma dönüşmüştür. Minyatür çalışmalarına realist boyutu açısından bakıldığında geçmişe ve geleneğe dair pek çok okumanın yapılmasına zemin hazırlayabildiğini ifade etmek gerekir. Kısaca kültürel aktarımın en temel verilerinden birini oluşturan minyatür, tarihi ve siyasi yapıdan örf ve adetlere, gündelik hayattan giyim kuşama kadar bizlere yapıldığı zamana dair geniş ölçekte yorum yapma imkânı sunmaktadır. Günümüzde doğu coğrafyasında hâlen pek çok sanatçı minyatür çalışmalarını yeni teknik ve üsluplarla geliştirmeye devam etmektedir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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