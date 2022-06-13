ETwinning ile uzaktan eğitim daha eğlenceli

15 öğrenciden oluşan ,Birgül Daşcı ve Muhammet Daşcı öğretmenlerinin 3 yıldır yürüttüğü birçok eTwinning Projeleri ile Avrupalı proje ortakları olan Almanya , Belçika, Fransa, İtalya,İsviçre, Polonya, Yunanistan ve Hırvatistan'daki öğrencilerle online buluşarak,’’ Etwinningle ilgileniyorum Almancamı geliştiriyorum ‘’ slogonanı ile Haluk Ündeğer Anadolu lisesi önemli başarılara imza attı.



Öğrenciler, her ay farklı çalışmalarla Avrupalı ortaklarıyla birlikte kültür, sanat, dil gibi birçok alanda ortak etkinlikler ortaya çıkardı.



Zeytinburnu İlçesinde görev yapan iki öğretmenin kuruculuğunu yaptığı ve Avrupa'nın çeşitli illerinden öğretmenlerin dahil olduğu eTwinning 'Dijital projesi, pandemi sürecinde öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliklerle göz doldurmaya devam ediyor.



ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ DESTEKLİYORUZ.



Haluk Ündeğer Anadolu lisesi Müdürü Kenan Karaca, Okul olarak gelişimsel anlamda her türlü projeye destek verdiklerini belirterek, "Projeyi hayata geçiren ve projeye dâhil olan öğretmenleri ile öğrencileri kutluyorum. İçinde bulunduğumuz süreçle birebir bağlantılı olan projedeki öğretmen ve öğrencilerimizi desteklediklerini söyledi.



Çocuklarla güvenli internet kullanımı konusunda bilgiler veren, internet kullanımında kişisel güvenlik için yapılması gerekenleri anlatan, bu konuda atılacak adımlar ile ilgili uygulamalar yaptıran projede çocuklar hem eğlenirken hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çalışmaları öğreniyorlar.



Zeytinburnu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eTwinnig Projeleri Avrupa Kalite Etiketleri ve Ulusal Kalite Etiketleri törenle verildi.



ETWİNNİNG PROJELERİ AMACINA ULAŞTI



Öğrenciler Avrupa da yaşıyorum hakkında video takımı oluşturup video çektiler. Oyun takımı kurup yeni bir oyun oluşturdular. Hikaye ekibi kurup yeni bir hikaye oluşturup bir hikaye kitabı ortaya çıkardılar. Slogan ekibi oluşturup slogan yazdılar ve bir takvim oluşturdular.



Bunları yaparken Canva, Padlet, Storyjumper gibi web 2.0 araçları kullandılar. Mentimeter Answergarden gibi web2.0 araçları ile beyin fırtınaları yapıp çevrimiçi toplantılar düzenlediler.

Farklı ülkelerden arkadaşları ile etkileşim sağlayarak, almanca konuşma becerilerini bu sayede geliştirmiş oldular. Süreç içerisinde projemize müzisyen Haluk Leventi okula ziyaret ederek, tüm Avrupa okulların oluşturduğu hikayede Haluk Levent baş kahraman olarak seçildi.



Bunun yanında yeni yılda geleneksel posta yoluyla kendi hazırladıkları kartları diğer ülkelerdeki arkadaşlarına posta yoluyla gönderdiler. Hazırladıkları kartlardan sanal sergi oluşturdular.

Çalışmaların bir kısmını aynı zamanda okul sitesinden ve okul sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Birbirlerine mailler göndererek hem Almanca becerilerini geliştirdiler hem de birbirlerini daha yakından tanıdılar.

Güvenli İnternet Gününü kutlayıp nasıl daha güvenli internet kullanılır yaptıkları etkinlikler ve oynadıkları oyunlar ile etkili bir şekilde öğrendiler.Projelerin sonunda velilerden ve öğrencilerden alınan dönütler projelerin amacına fazlasıyla ulaştığını göstermektedir.



Okulumuz e-Twinning proje ve çalışmaları ile e-Twinning ünvanı alarak e-Twinning faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.eTwining paylaşmaktır, eTwining öğrenmektir, öğrendiklerini öğretmektir. eTwining iletişim demektir. eTwinning teknoloji demektir. eTwining iş birliği demektir.

En güzel yanı dünyada ve Türkiye'de hiç karşılaşamayacağın bu insanlarla bir araya gelebiliyorsun. Bu sayede onların bilgi ve tecrübesinden faydalanabiliyorsun. Öğrencilerin yaratıcılıkları artıyor, eleştirel düşünmeye başlıyor, kendi fikirlerini ortaya koyabiliyorlar ve yeni bir şeyler tasarlayıp üretebiliyorlar.

Aynı zamanda derslere entegre ettiğimiz için bu projeyi, derslerinde de olumlu gelişmeler sağlıyor. Dersleri daha keyifli, olumlu, mutluluk içerisinde öğrenebiliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)