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Esra ve Fatih 'in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı...
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Esra ve Fatih 'in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı...

Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul'un Oğlu Fatih'in nikahını Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy kıydı. Pandemi kurallarına riayet edilen nikah merasiminde salona sadece 90 kişi alındı. Bir çok misafir kapıda damadın babası Celal Ertuğrul'a tebrik ziyaretlerini iletip aladan ayrıldılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2020 Pazar 14:35
Esra ve Fatih 'in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı...
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DOSTLARI ERTUĞRUL VE AYDIN AİLERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADILAR...

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Nikah salonunda yapılan,Zeytinburu Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul'u Oğlu Fatih'in nikah merasimine İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben,İyi Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Mustafa Güreler,Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu ilçe başkanı  Mali Müşavir Onur Dolar,Zeytinburnu Tüm Malatyalılar  Dernek başkanı Suat Sarıkaya,Başkan yardımcısı Hüseyin Çetiner, Mahalle Muhtarları,Derek başkanları başta olmak üzere çok sayıda davetli Ertuğrul ve Aydın  Ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Özel Haber 

DAMADIN BABASI CELAL ERTUĞRUL ŞUNLARI SÖYLEDİ 

"Öncelikle oğlum Fatih'in ve gelinim Esra'nın nikahını kıyan Zeytinburnu belediye başkanımız Sayın Ömer Arısoy,muhtar arkadaşlarım,siyasi parti ilçe başkanları,meclis üyeleri başta olmak üzere uzaktan ve yakından mutlu gümüzde bizleri yalnız bırakmayıp gelen bütün dostlarımıza çok teşekkür ederim.İyi ki varsınız diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Times Yayın Grubu olarak gençlerimize mutluluklar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.11.2020 16:03
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