‘Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri’ Kitabı Okuyucuyla Buluşuyor

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ‘Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri’ kitabını yayımladı.

Türk düşünce hayatında karşılaştırmalı bakış açısının kaybolduğu bugünlerde Kurtuluş Kayalı; dijitalleşen kültür hayatının getirdiği yüzeysel eğilimlere karşın dönemin ruhunu ihmal etmeden birbirinden farklı entelektüelleri tahlili bir tarzda ele almayı sürdürüyor.

ESER, UNUTULAN TARTIŞMALARIN İZİNİ TAKİP EDİYOR…

Düşünce tarihi incelemelerinin gelişiminde öncü rol oynayan Kurtuluş Kayalı’nın ağırlıklı olarak sözlü sunumlarından oluşan eserde, ana hatlarıyla erken Cumhuriyet devrinden 1990’lara uzanan hatta yer alan düşünürler karşılaştırmalı şekilde ele alınıyor.

Kültür, edebiyat, düşünce, sinema ve akademi tarihimize büyük katkıları bulunan; Kemal Tahir, Şerif Mardin, Erol Güngör, Hilmi Ziya Ülken, İdris Küçükömer, Tarık Buğra, Niyazi Berkes, Doğan Avcıoğlu, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Lütfi Ömer Akad, Doğan Ergun, Yücel Çakmaklı ve Hüsamettin Arslan çalışmada üzerinde durulan isimler. Ayrıca kitabın girişinde yer alan metinler ise Türk entelektüel hayatının nasıl ele alınması gerektiği sorusuna muhkem bir cevap niteliğinde.

Unutulan tartışmaların izini takip eden 'Türk Düşüncesinin Dinamikleri', büyük ölçüde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’ndeki “Türk Düşünce Hayatından Portreler” üst başlığı altında sunumlardan oluşuyor. Yazar Asım Öz’ün hazırladığı eser bu yönüyle de; sohbetleri ve metinleri bir araya getiren ikili yapıya sahip.

Karşılaştırmalı anlatımıyla okuyucunun ilgisini canlı tutan ‘Türk Düşüncesinin Dinamikleri’ kitabı Kurtuluş Kayalı’nın eserlerine, yazılarına, portrelerindeki soru sorma ve yön arama çabasına adeta bir davet niteliğinde.

Yakın dönem Türk entelektüel pratiği üzerine kafa yoran herkes için vazgeçilmez bir kaynak olmaya namzet ‘Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin Dinamikleri’ kitabı okuyucularını bekliyor...