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Engelli Miniklere ‘Uzay Terapisi’

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nde, yürüme engelli çocuklara verilen fizyoterapi tedavisini destekleyici nitelikte olan ‘Uzay Terapisi’ yöntemi de rehabilitasyon programına dahil edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2020 Perşembe 15:29
Engelli Miniklere ‘Uzay Terapisi’
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“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’ne bir ziyarette bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, merkezde yürütülen eğitim ve tedavi programlarını inceledi, minik hastalarla sohbet edip, rehabilitasyon süreci hakkında bilgiler aldı. Pandemi dolayısıyla tedbirleri artırarak AKDEM’de eğitim, rehabilitasyon ve tedavi programlarına devam kararı aldıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “ Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak, elimizden geldiği sürece engelli bireylerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Burayı her ziyaret edişimde içimdeki insan sevgisinin daha da fazla arttığını hissediyorum. Merkezimizdeki rehabilitasyon, eğitim ve tedavi yöntemlerini geliştirmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz.” dedi.

UZAY TERAPİSİ İLE TEDAVİYE DESTEK

AKDEM’in yetişkin ve çocuk hastalar için, halihazırda var olan fizyoterapi tedavi hizmetlerini destekleyici olarak “Uzay Terapisi” yöntemini de kullanmaya başladıklarını belirten Fizyoterapist Volkan Özcihan, “Uzay Terapisi fizyoterapiste büyük ölçüde yardım ve destek sağlayan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Özellikle yürüme zorluğu çeken engelli bireylerimizin duyu bütünleme tedavilerinde Uzay Terapisi kullanımı çok olumlu sonuçlar vermektedir. Biz AKDEM olarak bu yöntemi de kullanmaya başladık. Zeytinburnu’ndaki tüm engelli vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanabiliyorlar.” açıklamasında bulundu.

“EBUBEKİR ŞİMDİ DAHA FAZLA HAREKET EDİYOR”

Doğuştan yürüme engelli olan oğlu Ebubekir’in yaklaşık 3 yıldır AKDEM’de fizyoterapi tedavisi aldığını anlatan Gülşah Çelik, “Oğlum AKDEM’de 3 yıldır tedavi görüyor, eskisine nazaran sağlığı ile ilgili önemli gelişmeler kaydetti.  Şimdi tedavisini destekleyici nitelikte olan Uzay Terapisi’ne başladı. Terapiden sonra kasılmalarında azalma ve hareketliliğinde belirgin bir artış oldu.” diye konuştu.

UZAY TERAPİSİ HAKKINDA

Uzay Terapisi’nin temel amacı eklemlere basınç vermek üzerine kurulu. Uzay Terapisi, hareket genişliğini ve kas kuvvetini arttırıyor, kaslardaki istemsiz kasılmayı azaltarak, enerji harcamasını ve ağrıyı gideriyor. Yer çekimi kuvvetini etkisiz hale getirerek zayıf kas gruplarında aktif hareketi sağlıyor. Hastanın herhangi bir hareket veya fonksiyonel beceriyi hemen hemen “bağımsız” olarak yapmasına izin veriyor. Tam veya kısmi ağırlık taşıma tipinde yapılan egzersizler hastada güven hissi sağlıyor ve fonksiyonel becerilerin (oturma, emekleme, ayakta durma, yürüme, tırmanma, sıçrama) gelişimini ve ilerlemesini destekliyor. Uzay Terapisi, kas kuvvetini ve vücudun elastikiyetini arttırarak, denge ve koordinasyonu geliştiriyor. Yöntem; pediatrik hastalar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, ortopedik hastalar, spor yaralanmaları gibi vakalarda destekleyici tedavi olarak kullanılabiliyor.

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