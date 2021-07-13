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Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sn. Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret etti. Sn. Emine Erdoğan ve Bakan Derya Yanık’a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 09:37
Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan  ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Türkiye’de bir ilk olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni gezdi.

Sn. Emine Erdoğan  ve Bakan Yanık’a ziyaretleri sırasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta da eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN , 700’Ü AŞKIN BİTKİNİN YETİŞTİĞİ BAHÇEYİ İNCELEDİ

Alternatif tıbba ilgi duyan Sn. Emine Erdoğan, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde bulunan sera, herbarium, laboratuvar, kurutma odası, tabiat takvimi-güneş saati hakkında bilgiler aldı.

Sn. Emine Erdoğan ve Bakan Derya Yanık’a, 14 dönümlük araziye kurulan ve içerisinde 700’ü aşkın bitkinin bulunduğu bahçe ile ilgili detayları Dr. Murat D. Çekin aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sn. Emine Erdoğan  ve Bakan Yanık, bahçenin arka bölümünde bulunan mini hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gezi sonunda, Sn. Emine Erdoğanve Bakan Derya Yanık’a Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde yetişen çeşitli bitki çayları, uçucu yağlar ve bahçede bulunan kovanlardan üretilen balın bulunduğu bir sepet ve Zeytinburnu Kültür Yayınları’na ait çeşitli kitapları takdim etti.

TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUYOR

Zeytinburnu Belediyesi ve Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’nin ortak çalışmasıyla 2005 yılında kurulan Tıbbi Bitkiler Bahçesi ile tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek, tıbbi bitkilerin kültür altına alınmasını özendirmek, eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlamak, tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak amaçlanıyor. Zeytinburnu Merkezefendi’de bulunan bahçeyi vatandaşlar da ziyaret edebiliyor.

EMİNE ERDOĞAN KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN GÖSTERİSİNİ İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan  ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Tıbbi Bitkiler Bahçesi gezisi öncesinde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Türkiye Diyanet Vakfının "Hayata Köprü Sanat Projesi"nin pilot olarak uygulandığı Zeytinburnu Çocuk Evleri Sitesi'nde tiyatro eğitimi alan devlet korumasındaki çocuklar ve gençlerin hazırladığı "Buğday Tanesi" isimli tiyatro gösterisini izledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.07.2021 09:48
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