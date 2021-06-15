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“Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” Sergisi ZKSM’DE 

“Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. 27 Haziran’a kadar sürecek Sergide, Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin hazırladığı tamamı el yapımı olan eserler yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 14:24
“Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” Sergisi ZKSM’DE 
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Zeytinburnu Belediyesi Kadın Meclisi üyelerinin el yapımı eserlerinden oluşan “Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri önce Eğitmen Nilgün Başaran’dan el sanatları eğitimi aldılar, ardından el sanatlarını konuşturdular. Şimdi ise el emeği göz nuru eserler Zeytinburnu Belediyesi’nin desteğiyle sergilenmeye başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” sergisinde tamamı el yapımı kırkpare, makrome, bambu ve örgü eserler yer alıyor. Serginin amacı ise; kadınların el becerilerini geliştirerek neler üretebileceklerini göstermek ve ev ekonomilerine katkıda bulunabileceklerine dikkat çekmek.

“ZEYTİNBURNU’NDAKİ TÜM KADIN HEMŞEHRİLERİMİZE BU SERGİYİ GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM.”

Serginin açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a eşi Hatice Arısoy’da eşlik etti. Başkan Arısoy, el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Kadın eli değen her şeyin güzelleştiğine dikkat çeken Başkan Arısoy yaptığı konuşmada, “Bugün burada Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerimizin harika çalışmalarının neticesini hep beraber gördük. Evde otururken de neler yapılabileceğini göstermesi açısından çok anlamlı bir sergi. Kent Konseyi Kadın Meclisi’mizin hocalarına, katılanlara çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu’ndaki tüm kadın hemşehrilerimize, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 27 Haziran’a kadar açık olan bu sergiyi mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.

“Elimizin Emeği, Gözümüzün Nuru” sergisini gezen Hatice Arısoy ise, “Başından beri takipteyim. Zaman zaman ben de çalışmalara katıldım, arkadaşlarımıza eşlik ettim. Gerçekten çok başarılılar. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Hepimizin gördüğü üzere ortaya çok güzel işler çıktı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.06.2021 14:32
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