Eğitimci Yazar Tunç’ tan Gazetemize Ziyaret

Daha sonra ise Zeytinburnu ilçesindeki tarihi mekanları ve ebedi şahsiyetleri konuştular sohbetin sonunda eğitimci yazar Mustafa Tunç yazmış olduğu ‘’Herkes İçin Eğitim’’ isimli kitabını imzalayarak Hüseyin Çetiner’e takdim etti.

Hüseyin Çetiner de kitap için teşekkür ederek eğitimci yazar Mustafa Tunc’a başarılar diledi.

Mustafa TUNÇ kimdir? 1982 Malatya doğumludur. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur.

Eğitimle ilgili uluslararası projeler yazmış ve yürütmüştür. Bu projeler vasıtasıyla İngiltere, Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya gibi ülkelere çeşitli seyahatler gerçekleştirmiş, bu ülkelerdeki okul ve eğitim kurumlarında gözlemve inceleme yapma fırsatı bulmuştur.

Halen Adile Anadolu Lisesi’nde Rehber Öğretmen ve İstiklal Gazetesi’nde köşe yazarı olarak çalışmalarına devam etmekte, eğitimle ilgili seminerler ve konferanslar vermektedir.İyi derecede İngilizce bilen yazar evli olup bir çocuğu vardır ve İstanbul’da ikamet etmektedir.

BASILI OLARAK:

https://www.pandora.com.tr/kitap/herkes-icin-egitim/768208#

https://www.kitapyurdu.com/kitap/herkes-icin-egitim/567502.html&filter_name=mustafa+tun%C3%A7+herkes+i%C3%A7in+e%C4%9Fitim

ELEKTRONİK KİTAP OLARAK:

https://play.google.com/store/books/details/Herkes_%C4%B0%C3%A7in_E%C4%9Fitim?id=X7YAEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US

https://www.dr.com.tr/ekitap/herkes-cin-egitim

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA