banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.19
ALTIN
493.74
DOLAR
8.6507
STERLİN
11.8108
EURO
10.1568
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB Grubu Tam Tersi Öneride Bulundu!
Cumhurbaşkanı Yasakladı, AK Parti İBB...
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet ve Ortak Akılla Çözülemeyecek Sorun Yok
İMAMOĞLU ATİNA’DAN SESLENDİ: İyi Niyet...
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi ‘Bir IBAN da öğrenciler için verin’
Deva Partisi'nden İktidara IBAN Önerisi...
Grip ve Nezle Görülme Oranı Arttı! Uzmanlar Uyarıyor! Kimler Grip Aşısı Olmalı?
Grip ve Nezle Görülme Oranı...

Duvarda ‘Sanat’ Var..!

Zeytinburnu’ndaki istinat duvarlarını sanatsal resim çalışmalarıyla renklendiren Zeytinburnu Belediyesi, toplamda 3 bin 698 metrekarelik alana karşılık gelen duvarları, birbirinden farklı çalışmalarla süsledi…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Eylül 2021 Çarşamba 14:59
Duvarda ‘Sanat’ Var..!
banner171

Yaklaşık iki yıl önce, ilçedeki duvarları estetik açıdan daha renkli bir görünüme kavuşturmak için, Zeytinburnu Belediyesi tarafında başlatılan uygulama, sanatı sokaklara taşıdı. İlçedeki istinat duvarlarını farklı ve rengârenk çalışmalarla bezeyen ressamlar, toplamda 3 bin 698 metrekarelik alana karşılık gelen duvarları eserleriyle renklendirmeyi başardı.

 İlk olarak Merkezefendi Mahallesi Atatürk Öğrenci Yurdu duvarının resimlerle renklendirilmesinin ardından; Telsiz Mahallesi Şemsettin Sami Ortaokulu duvarı, Kazlıçeşme Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Beştelsiz Mahallesi Celalettin Gözüsulu İlkokulu, Kazlıçeşme Mahallesi İmam Hatip Yolu Sokak, Sümer Mahallesi Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sümer Mahallesi İhsan Mermerci Anadolu Lisesi ve Nuripaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi duvarlarına çalışmalar yapıldı.

Zeytinburnu Marmaray İstasyonu istinat duvarlarıyla devam eden sanatsal çalışmalara ek olarak; Cevizlibağ Arel Ünviversitesi’ne üç boyutlu İstanbul manzaraları, Fikret Yüzatlı Caddesi’ne şelaleli orman manzaraları, Kazlıçeşme Marmaray Girişi’ne Sakura ve erguvan mevsimi manzaraları, Bahriye Üçok Parkı’na şelaleli orman manzaraları, son olarak da Kaykay Pisti’ne kaykay temalı resimler çizildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…
‘Zeytinburnu Belediyesi Kış Spor Okulları’ İçin Kayıtlar Başlıyor…
Şehit ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu
Şehit ve Gazi Aileleri Yemekte Buluştu
Zeytinburnu Belediyesi Masterlar, ‘Açık Deniz Yüzme Yarışı’nda
Zeytinburnu Belediyesi Masterlar, ‘Açık Deniz Yüzme Yarışı’nda
Aşçıoğlu Yatay Mimari Konseptli Projesi için Ön Talep Toplamaya Başladı
Aşçıoğlu Yatay Mimari Konseptli Projesi için Ön Talep Toplamaya Başladı
Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM'İn konuğu oldu
Muhtar Derya Akkılıç GÜNDEM'İn konuğu oldu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169