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‘Dünya Şampiyonası’ Maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde Oynanacak

11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası maçları Türkiye’nin en büyük buz pistine ev sahipliği yapan Zeytinburnu’nda oynanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 16:49
‘Dünya Şampiyonası’ Maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde Oynanacak
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Zeytinburnu Buz Pisti dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm müsabakaları, Türkiye’nin en büyük buz pistine ev sahipliği yapan Zeytinburnu’nda oynanacak. Belçika, İsrail, İzlanda, Meksika, Tayvan ve Türkiye’nin mücadele edeceği şampiyonaya 6 ülkeden 200 sporcu, çok sayıda antrenör ve yöneticiler katılacak. Milli Takımımız şampiyonada, 11 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Tayvan, 12 Nisan Salı saat 20.00’de Belçika, 14 Nisan Perşembe saat 20.00’de İzlanda, 15 Nisan Cuma saat 20.00’de İsrail, 17 Nisan Pazar saat 20.00’de Meksika ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonanın finali ve kupa töreni 17 Nisan Pazar 22.30’da gerçekleşecek. Tüm müsabakalara seyirciler ücretsiz katılabilecekken, maçlar TRT Spor kanalı ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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