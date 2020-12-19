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Doktor Meclis Üyesi EBA Dersi İçin Çocuklara IPAD Hediye Etti
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Doktor Meclis Üyesi EBA Dersi İçin Çocuklara IPAD Hediye Etti

AK PARTİ Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Doktor Reşide Yüksel pandemiden dolayı okulların kapalı olmasından ötürü derslerini evlerinde EBA üzerinde yapan öğrenciler içinde IPad yada bilgisayarı olmayan veya evde birden fazla öğrencinin olmasından dolayı yeni bir cihaza ihtiyaç duyan 10 öğrenciye IPAD 1 öğrenciye de masa üstü Bilgisayar hediye eden Yüksel herkes imkanları ölçüsünde bu zor dönemde eğitime destek olmalıdır dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2020 Cumartesi 14:15
Doktor Meclis Üyesi EBA Dersi İçin Çocuklara IPAD Hediye Etti
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DR.REŞİDE YÜKSEL GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNE DESTEK OLMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI DEDİ…

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney’in makam odasında yapılan minik bir tören ile IPAD ve Bilgisayarlarını alan 11 öğrenci ve ailesinin hazır bulunduğu hediye takdim töreninden önce Dr.Meclis Üyesi Reşide Yüksel şunları söyledi ”Yoğun Programına rağmen eğitim’e verdiği önemden dolayı makam odasını IPAD hediye töreni için bize açan Zeytinburnu Kaymakamımız sayın Zekeriya Güney’e huzurlarınızda teşekkür ederim.

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ali Yeşilyurt hocamızda aramızda bizi yalnız bırakmadığı için kendisine de teşekkür ederim.

Ailem 1952 yılında Doğu Türkistan’dan İstanbul’a göç etmiş. Bende 7 çocuğu olan bir alenin evladıyım. Ben hem ekonomik hem de yaşadığım O zamanki çarpık Zeytinburnu’nda oturduğumdan dolayı Tıp Fakültesine giderken çok zorluk yaşadım…

Bir hekim olarak ancak 100 senede bir yaşanan kürsel bir hastalık olan pandemi sürecinde ülkeler,şirketler,ve her kurum ve kuruluş ister istemez bu süreçten olumsuz olarak etkilendi.

Bizde Denizde bir damla misali kendi ilçemizde EBA ‘da ders yaparken IPAD veya Bilgisayarı olmayan 11 tane evladımıza hediyemizi verdik. Bu hediyemizi hiç kimsenin haberi olmadan da verebilirdik haber vermemizin amacı bu tür hediye vermek isteyen dostlarımıza bir fikir vermek içindi.

Bir çok evde tek bir bilgisayar olduğu halde üç veya dört öğrenci olabiliyor. İşte bundan dolayı İstanbul’un merkezi sayılan Zeytinburnu ilçemizde de çok sayıda Öğrencimiz IPAD’e gereksinim duymaktadır.

Bütün öğrencilerimize bu zorlu süreçte başarılar dilerim.”dedi.

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ZEKERİYA ERGÜNEY’DE ANLAMLAIHEDİYELER İÇİN DR.MECLİS ÜYESİ REŞİDE YÜKSEL’E TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Ergüney de şunları söyledi ”Eğitim ülkemiz için çok önemli. Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Dr.Reşide Yüksel hanımefendinin öğrencilerimize hediye edeceği 10 tane I PAD ve 1 tane Masa üstü bilgisayar teslimi için bir aradayız meclis üyemize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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