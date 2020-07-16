Diyabetliler Derneği ve Duymer STK Başkanlarını Ağırladı

BAŞKAN NURŞEN ÖRNEK KATILIMÖCILARIN İSİMLERİNİ TEKER TEKER SAYARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Ev sahipliğini Diyabetliler Ve Engelliler Derneği başkanı Nurşen Örnek ve Beyazay Zeytinburnu şubesinin başkanı Ali Ekber Şenkal’in yaptığı toplantı öncesi Zeytinburnu engelli camiasının manevi anne dediğiği Nurşen Örnek katılımcıların isimlerini teker teker sayarak davetlerine icabet ettiklerini için teşekkür etti.

Daha sonra DUYMER Marmara bölge temsilcisi Odyoloğ Vuslat Yavuz’un cihaz ve şirketi hakkında Zeytinburnu Belediyesi Belgratkapı sosyal tesislerinde yemekli bir istişare toplantısınde yaptı.

KİMLER TOPLANTIYA KATILDI ?

Ev sahipliğini Diyabettiler Dernek Başkanı Nurşen Örnek ve Beyazay Derneği Zeytinburnu Şube Başkanı Ali Ekber Şenkal’in yaptığı toplantının mali sponsoru da Duymer di.

Merkezefendi Mahalle muhtarı Cüneyt Çukur,Kazlıçeşme mahalle muhtarı Özgür Terzi, Zeytinburnu Kızılay şube başkanı Ayhan Balcı,Zeytinburnu Tektil İş Adamları (ZETSİAD) Dernek başkanı Mustafa Sartık, Beyazay Dernek baskani Ali Ekber Şenkal,Zeytinburnu Ordulular Dernek başkanı Recai Memiş,Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek başkanı Murat Tufan,Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Dernek başkanı Perihan Akgün,Kent Konseyi Yürutme Kurulu Üyeleri Efraim Altuğ,Cahit Şimsek,Sevinç Batum,İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner,Zeykent Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Karamul

(Alpay) Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katıdılar.Hayırsever iş adamı Aris Çiçeğin sahibi Ahmet Aris

Hatıra fotoğrafı çekimi ile toplantı son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)