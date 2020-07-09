Diyabetliler Derneği ve Duymer STK Başkanlarını Ağırladı

Ev sahipliğini Diyabetliler Ve Engelliler Derneği ve Beyazay Zeytinburnu şubesinin yaptığı DUYMER Marmara bölge temsilcisi VUSLAT YAVUZ un sunumuyla Belgratkapı sosyal tesislerinde yemekli bir organizasyonda STK başkanları ve muhtarlarımız bir araya geldi

Sponsorluğunu DUYMER işitme cihazlarının yaptığı programa M.erkezefe ndi mahallesi muhtarı Cüneyt Çukur,Kazlıçeşme mahalle muhtarı Özgür Terzi,Kızılay z.burnu şube başkanı Ayhan Balcı,Zetsiad dernek başkanı Mustafa Sartık,Beyazay Dernek baskani Ali Ekber Şenkal,Ordulular Dernek başkanı Recai Memiş,Urfalılar dernek başkanı Murat Tufan,Huzurevi dernek başkanı Perihan Akgün,Kent Konseyi yürutme kurulu uyeleri Efraim Altuğ,Cahit Şimsek,Sevinç Batum,Basın Mensupları Mehmet Alpay,Hüseyin Çetiner, ayrıca derneklerin yönetim kurulu üyeleri katılım sağladılar.

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