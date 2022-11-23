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Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi

Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan 'Diriliş Şairi' lâkaplı Sezai Karakoç; ölümünün birinci yıl dönümünde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sezai Karakoç Sempozyumu' ile anıldı. Akademisyen, yazar ve şairlerin konuşmacı olduğu sempozyumda 'Diriliş Şairi'nin şiirleri, şairliği ve düşünce dünyası ele alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 10:02
Diriliş Şairi Sezai Karakoç, Ölümünün Birinci Yıl Dönümünde Zeytinburnu’nda Yâd Edildi
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen akademisyen, yazar ve şairlerin katılımı eşliğinde iki gün sürecek olan Sezai Karakoç Sempozyumu’nun ilk günkü oturumları gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sempozyuma Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Eski AK Partili Milletvekili Hüseyin Besli, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, ev sahibi olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Turan Karataş‘ın yaptığı sempozyumun ilk oturumuna; Prof Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermut

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

lu, Dr. Alim Kahraman olmak üzere birçok konuşmacı katıldı. Sempozyumun ilk oturumda Sezai Karakoç’un şairliği, şiirleri, düşünce dünyası ve ‘Diriliş Şairi’ ile olan hatıralar katılımcılar tarafından ele alındı.

ÖMER ARISOY, “DÜŞÜNCE DÜNYAMIZIN KIYMETLİ İSİMLERİ İÇİN SEMPOZYUMLARLAR YAPIYORUZ”

Düşünce dünyamızın önemli isimleri için sempozyumlar yaptıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde üstat Sezai Karakoç’u 1. sene-i devriyesinde bir sempozyumla yâd ediyoruz. Bilindiği üzere kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli isimleri için sempozyumlar yaptık ve yayınladık. Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Tarık Buğra en son Ahmet Hamdi Tanpınar… Sezai Karakoç’la ilgili de sempozyumumuz kitaplaşacak. Konuşmalarıyla, yazılarıyla düşünceleriyle sempozyuma katkı sağlayan kültür sanat dünyamızın değerli isimlerine, hocalarına teşekkür ediyorum.” dedi.
19 Kasım Cumartesi günü 3,4,5 ve 6’ncı oturumların yapılacağı Sezai Karakoç Sempozyumu’nda; Dirilişin Çevresinde, Batı ile Doğu Arasında Bir Şair, Sanat Sağanakları, Düşünce Siyaset ve İslamcılık başlıkları ele alınacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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