Dilek Ürün Karadağ ZeytinkKöy Tv den Hüseyin Çetiner’in GÜNDEM Programına Katıldı

KARADAĞ: ALLAH KİSMEYE KOVİD 19’U YAŞATMASIN

Zeytinburnu 100.Yıl Spor Derneğinin Kurucu yöneticilerinden, Ülkü Evleri Vakıf Kurucu Yöneticiliği, Zeytinburnu SinopluLar Derneği Kadın Kolları başta olmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunda vazifeler yaptı. Sosyal ilişkileri güçlü olan her kesim ve guruptan arkadaşları bulunan Dilek Ürün Karadağ ‘ı yaşadığı Kovid 19 sürecinde yaşadıklarını konuştuk ,

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ÖLÜP DİRİLMENİN DİĞER ADI KORONA VİRÜS

Dilek Ürün Karadağ Hüseyin Çetiner’in ZeytinKöy Tv’de hazırlayıp sunduğu GÜNDEM prgramında 2 boyunca yaşadığı Kovid 19 virüs sürecinin çok zorlu ve çetin geçtiğini ifade ederek. Karın ve mide ağrısı başta olmak üzere tende rengin kalmaması bedenin çok yaşlı gibi görünmesi başta olmak üzere bir çok septomların yaşandığını ifade ederek kendisi, annesi, amcası ve amcasının eşinin ciddi bir şekilde sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlattı.

ZORLU SÜREÇTE KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ…

Dilek Ürün Karadağ bu haberin sonunda izleyeceğiniz videoda başlarında geçen Korona Virüs sürecini bütün ayrıntıları ile anlattı. Karadağ sözlerini “ gerek hastane sürecinde gerekse hastane çıkışından sonra arayıp sora o kadar çok dostumuz oldu ki isimlerini teker teker yazarsam unutacaklarım olacağı için isim yazmaktan imtina ederek hepsine canı gönülden teşekkür ederim şeklinde konutu”

Karadağ programdan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.E. Semih Yalçın ‘ın Yazdığı "Davaya Adanmış Ömür Devlet Bahçeli" İsimli eseri Hüseyin Çetiner’e hediye ederek sizlerin her kesim ve her görüşe eşit mesafede yayın yapmaya çalıştığınızı bildiğimden dolayı Milliyetçi Hareket Partimizin genel başkanı Muhterem Devlet Bahçeli’nin hayatını anlatan kitabı hediye etmek istedim şeklinde sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)