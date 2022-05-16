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Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM’in Çarşamba Seminerleri’nin konuğu Klinik Psikolog Şeyda Betül Kılıç oldu. Ailede Kriz Yönetimi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Kılıç, “Kişiler evlenme nedenini gözden geçirsinler. Çünkü evlilik nedeni, boşanma nedeni ile aynı oluyor. Çok titiz bir kadın diye evleniyorsunuz ardından bu sebepten dolayı ayrılıyorsunuz. Statüsünden dolayı evleniyorsunuz işi dolayısıyla evine gelemediğinde ayrılıyorsunuz. Başlangıçta başınızı döndüren şey ilişki yolunda değişiyor.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:54
Dikkat! Evlilik Nedeni ile Boşanma Nedeni Aynı
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, Çarşamba Seminerleri’nin bu haftaki konuğu Klinik Psikolog Şeyda Betül Kılıç oldu. “Anla Beni! Ailede Kriz Yönetimi” konusu hakkında konuşan Kılıç AKDEM üyelerinin merak ettiği soruları da yanıtsız bırakmadı.

“EVLİLİK KİMYASAL TEPKİMEYE BENZER”

Klinik Psikolog Kılıç, partnerlerin evlenme sebebinin zamanla ilişkiyi bitirme sebebine dönüştüğünün altını çizdi. Kılıç, “Kişiler evlenme nedenini gözden geçirsinler çünkü evlilik nedeni boşanma nedeni ile aynı oluyor. Çok titiz bir kadın diye evleniyorsunuz ardından bu sebepten dolayı ayrılıyorsunuz. Statütüsünden dolayı evleniyorsunuz işi dolayısıyla evine gelemediğinde ayrılıyorsunuz. Başlangıçta başınızı döndüren neden ilişki yolunda değişiyor. İlişki aslında kimyasal bir tepkimeye benzer. Ortaya çıkan tepkimeden korkabiliyoruz. Kuralları bazen esnetmeli ve değiştirmeliyiz. Her zaman titiz, düzenli, sosyal olmamak gibi… Kendimizin ve gücümüzün de limitli olduğunu bilmeliyiz.” dedi.

TUİK VERİLERİNE GÖRE İLERİ YAŞ BOŞANMALARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Klinik Psikolog Şeyda Betül Kılıç aile ilişkilerinde katlanmanın sabırla karıştırıldığını belirterek ileri yaş boşanmalarında artış yaşandığına değindi. Kılıç, “Kadınlarda 40 yaşından sonra bir aydınlanma oluyor. “Ben neye sabrediyorum?” diyor. Bizim topraklarımızda emekliler genellikle kahvelerde ya da camilerin çay ocaklarında vakit geçiriyorlar. Çünkü o döneme kadar eşleriyle kurmadıkları ilişkiyi o saatten sonra kurmaya çalışıyorlar. Bir arada kaldıklarında stres ve uyum bozukluğu ortaya çıkıyor. TUİK verilere göre ileri yaş boşanmaları gözümüze çarpıyor. Kadınların kotası doluyor ve eşinin değişmesini beklemenin anlamsız olduğunun farkına varıyor. Yaşlı yalnızlığı dediğimiz bir yalnızlık var toplumumuzda.” şeklinde konuştu.

ÇİFTLER İLİŞKİLERDE KATLANMAYI SABIR İLE KARIŞTIRIYOR

Şeyda Betül Kılıç, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM üyelerine ruh sağlığının çok kıymetli olduğunu, öncelikle insanın kendisiyle ilişkisini düzenleyebilmesinin önemine de değindi.

İlişkilerde erkek kadın fark etmeksizin güzel sözler duymayanın da önemine değinen Kılıç, sadakati artırmanın ipuçlarını verdi: “Biz bazen katlanmayı sabır zannediyoruz. Yıllarca bu insan değişsin diye beklenti içerisindeyiz. Değişecek diye beklemektense olduğu gibi kabul etmeniz gerekmektedir. Erkek kadın fark etmeden her birey güzel sözler duymaya ihtiyaç hisseder. Lütfen bu konuda dilinizi kısır alıştırmayın. İltifatı hepimiz hak ediyoruz. Toplumda sadakati artırmanın birinci kuralı paylaşımı arttırmaktır. İkincisi ise bazı beklentilerin karşılanamaz olduğunu kabul etmektir. Beklentilerimiz konusunda esnekleşeceğiz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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