Deprem Felaketinin İsimsiz Kahramanlarına ‘Üstün Fedakârlık Madalyası’

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan depremlerde arama kurtarma çalışmalarında fedakârca görev yapan 55 bin kişilik ulusal ve uluslararası ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ve Zeytinburnu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ZAK)’nin de aralarında yer aldığı ekiplere madalyaları il valileri tarafından takdim edildi.