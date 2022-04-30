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Demokrat Parti Zeytinburnu İftarda Bir Araya Geldi

Demokrat Parti Zeytinburnu İlçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu ve yönetimi parti yöneticileri ve STK Başkanları ile iftar masasında bira aya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Nisan 2022 Cumartesi 12:04
Demokrat Parti Zeytinburnu İftarda Bir Araya Geldi
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DEMOKRAT PARTİ İSTABUL İL BAŞKANI EKREM ERAY ARDA KATILDI

Zeytinburnu ilçe başkanı Servet Hacıahmetoğlu şunları söyledi ”Mübarek ramazan ayı nedeni ile parti teşkilat mensuplarımız,siyasi parti ilçe başkanlarımız meclis üyelerimiz ve STK başkanlarımız ile beraber iftar yamak istedik.

Sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayan siyasi parti ilçe başkanlarımıza meclis üyelerimize ve sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza teşekkür ederim“ dedi.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ‘da Zeytinburnu ilçe başkanları Servet Hacıahmetoğlu ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı iftardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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