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Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle Koşulacak

Zeytinburnu Belediyesi’nin aralıksız olarak 13 yıldır düzenlediği Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nun 14’üncüsü 22 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te 2.023 sporcu 10 kilometrelik parkuru madalya ve para ödülü için koşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2023 Perşembe 12:01
Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle Koşulacak
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Zeytinburnu Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bu sene 14’üncüsünü düzenlediği Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’na, 2023 yılının anlam ve önemine binaen 2.023 sporcu katılıyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 09.00‘da Kazlıçeşme’den start alacak koşu, Zeytinburnu sınırları içerisinde belirlenen 10 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yarışma sonunda parkuru başarıyla tamamlayıp dereceye giren sporculara hakiki altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra para ödülü de dağıtılacak. Koşu boyunca Zeytinburnu’ndaki birçok lokasyon trafiğe kapatılacak.

4 FARKLI KATEGORİDE DERECELENDİRME YAPILACAK

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği müsabakada; Erkekler, Kadınlar, Genç Erkekler ve Genç Kadınlar olmak üzere 4 kategoride koşulacak. Madalyalar, müsabakalarda ‘Genel’ ve ‘Gençler’ kategorisinde ödül almaya hak kazanan kadın ve erkek sporculara verilecek. Ayrıca genel sıralamada ve 18 yaş ve altı ‘Genç’ kategoride birinci olan sporculara; hakiki altın madalya, ikinci olan sporcuya hakiki gümüş madalya, üçüncü olan sporcuya hakiki bronz madalya verilecek. Yaş guruplarında dereceye giren sporcular da, kupa, madalya ve para ödülü almaya hak kazanacak.

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