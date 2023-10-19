Cumhuriyetin 100’üncü Yılı 2.023 Kişiyle Koşulacak

Zeytinburnu Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bu sene 14’üncüsünü düzenlediği Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’na, 2023 yılının anlam ve önemine binaen 2.023 sporcu katılıyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü saat 09.00‘da Kazlıçeşme’den start alacak koşu, Zeytinburnu sınırları içerisinde belirlenen 10 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yarışma sonunda parkuru başarıyla tamamlayıp dereceye giren sporculara hakiki altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra para ödülü de dağıtılacak. Koşu boyunca Zeytinburnu’ndaki birçok lokasyon trafiğe kapatılacak.

4 FARKLI KATEGORİDE DERECELENDİRME YAPILACAK