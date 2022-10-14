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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık, inşallah birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ekim 2022 Cuma 17:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası’nın Açılışını Gerçekleştirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fatihin milletimize yadigârı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınınız olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında; "Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık, inşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023’te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Eski Türkiye’nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize ne evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul 
“ZEYTİNBURNU İÇİN TOPLU KONUT VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”
Zeytinburnu’nda yapılan yatırımları ve kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen toplu konutları hatırlatan Erdoğan, “Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Merkezefendi Millet Bahçesi projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Geçtiğimiz haftalarda ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ adıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin işyeri hedef ile yeni bir kampanya başlattık. Türkiye’ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak inşallah bu kampanya ile milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız.” diye konuştu. Erdoğan, Zeytinburnu’nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi’nin önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi inşaatının ise yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
“MODERN, AYDINLIK, HUZURLU ZEYTİNBURNU’NU ADIM ADIM YÜKSELTİYORUZ"
Bir dönem Türkiye’nin her bölgesinde görülen çarpık kentleşme sorununun Zeytinburnu’nda da yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Bilhassa bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla bu sıkıntılı dönemin izlerini siliyor, modern, aydınlık, huzurlu Zeytinburnu’nu adım adım yükseltiyoruz. Biz 1994 yılında İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz görüyor, takip ediyoruz. 2003 yılında başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkenin tamamının derdi ile dertlendik. 2014 ve 2018’de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde yaptığımız siyasetin tek adı vardır; o da eser ve hizmet siyasetidir.” açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ÖMER ARISOY: “20 YILLIK BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için büyük bir gün. Eser siyasetinin lideriyle, Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Kendisine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yanımızda olduğunuz, heyecanımızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi evimizin en güzel köşesinde, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde ağırlıyoruz. Bu bahçe bizim 20 yıllık hayalimizdi, yemyeşil bir rüyaydı. Çok çalıştık ve bu rüyayı gerçeğe dönüştürdük. ‘Zeytinburnu'nun kalbi olacak’ demiştik. Ne mutlu ki bize, öyle oldu. Bu bahçe artık Zeytinburnu'nun buluşma noktası. Hepimize, biricik yuvamıza, Zeytinburnu'muza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 
 

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