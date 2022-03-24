Çocuklar Gibi Şendiler

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM)’nin, “Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında ilçede ikamet eden 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşamına destek olmak ve el becerilerinin gelişmesi için düzenlediği atölye etkinlikleri, son derece renkli ve eğlenceli anlara tanıklık etti.

AKDEM’in hem “Yaşlılara Saygı Haftası”nı kutlamak hem de düzenlenen atölyeler ile yaşlı bireyleri fiziksel, sosyal yönden destekleyerek, onlara olumlu duygular kazandırmak için düzenlediği “Yaşlılara Saygı” etkinliğinde; boyama, ebru, mum yapımı, fliografi, keçe çanta yapımı ve masa oyunları atölyelerine yer verildi. Katılımın yoğun olarak gözlemlendiği atölye etkinliklerinde, yaşlı bireylere gönüllü üniversite öğrencileri ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

Zeytinburnu AKDEM’in Sosyal Hizmet Birimi, 2008 yılından bu yana yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan, sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşama tutunmalarını sağlıyor. “Hayata yıl değil yıllara hayat katmak” düşüncesiyle hareket eden AKDEM, ilçede ikamet eden yaşlıları fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler ile destekleyerek onların yaşam kalitesini yükseltip, daha sağlıklı yaş almalarını ve daha mutlu birey olmalarını hedefliyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)