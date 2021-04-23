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Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi

0-6 yaş grubundaki çocukların uzmanlar tarafından bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarında gelişimlerinin değerlendirildiği “Gelişim Değerlendirme Ünitesi”, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde hizmete girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2021 Cuma 12:17
Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale Dönemi
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Zeytinburnu’nda ikamet eden 0-6 yaş arası her çocuğun gelişimsel değerlendirmesini yaparak yaşından beklenen düzeyi değerlendirmeyi amaçlayan “Gelişim Değerlendirme Ünitesi” Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından hizmete sokuldu. Çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, öz bakım ve dil alanlarındaki gelişimlerini uzmanlar tarafından değerlendirecek olan AKDEM, gelişim bozukluğu gösteren çocuklara yönelik olarak erken müdahale programı hazırlayacak.

BAŞKAN ARISOY: “ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK ALACAĞIZ” AKDEM

Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nin açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nin ilçe belediyelerine örnek olacak uygulaması Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nin üniversitelerle iş birliği halinde kapsamlı bir şekilde çalışarak ilçedeki tüm 0-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet edeceğini söyledi. Başkan Arısoy, “AKDEM üzerinden bizlere müracaat eden bütün aile bireylerinin çocuklarını Gelişim Değerlendirme Ünite’mizde uzmanlar eşliğinde izlemeye alıp, teste tabii tutarak kapsamlı bir gelişim raporu hazırlayacağız. Böylelikle bazı kritik durumlarda erken tanı imkânları ortaya çıkacak. Çocuklarımız bizim için çok önemli, dolayısıyla bu uygulamayı da çok önemsiyoruz.” dedi.

ÇOCUK GELİŞİMİNDE DEĞERLENDİRME SÜRECİ AKDEM

Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nde çocuğun takvim yaşı belirlenerek genel gelişimi ile ilgili detaylı bilgilerin alınarak uzmanlar tarafından değerlendirmeler yapılıyor. Çocuğun gereksinimine göre hangi değerlendirme araçlarının kullanılacağı belirleniyor. Değerlendirme sonucuna göre çocuğa uygun bir öneri raporu hazırlanarak ebeveyne sunuluyor. Ayrıca gelişim değerlendirme sürecinde anne babalar çocuklarını daha iyi tanıyorlar. Çocuklarının gelişim sürecinde güçlü ve zayıf yönlerini görüp, gelişim geriliği, otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi acil müdahale edilmesi gereken hastalıkların erken tespitini sağlamış oluyorlar.

GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÜNİTESİ NELER SAĞLIYOR?

Geç fark edilen gelişimsel problemler çocukların ve ailelerin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Bu ünite, çocuklarda gelişimin aksayan yönlerinin erken fark edilebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesini sağlıyor. Çocuğun genel gelişimine ilişkin olarak aile doğru bilgiye sahip olabiliyor ve sorularına cevap bulabiliyor. AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi’nin aile temelli bir yaklaşımı bulunuyor.

Hizmetin Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde olması ailelerin hizmete daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu hizmet sayesinde ilçe genelinde 0-6 yaş arası çocuklara dair genel bir bilgi bankası da oluşturulmuş olacak. Randevu için, AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi’ne direkt müracaat edebiliyor veya www.akdem.org.tr adresinden programa başvurabiliyorsunuz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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