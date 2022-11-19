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CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Örgütü İBB Çırpıcı 1453 Sosyal Tesislerinde 700 yeni üyenin katılımı için tören yaptı. Tören'e il başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve Genel başkan yardımcısı İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı katıldı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Metin Doğan hem genel de hem de yerelde bu kahpe düzeni yıkmak için her gün biraz daha güçleniyoruz dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2022 Cumartesi 07:19
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
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AK PARTİ ESKİ ZEYTİNBURNU İLÇE TEŞKİKAT BAŞKANI MÜRSEL ÇIRAK'DA CHP'YE KATILDI 

Aslen Giresun Alucra'lı olan olan Mürsel Çırak Zeytinburnu doğumlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Milli Görüş partilerinde  uzun süre mahalle ölçeğinde siyaset yaptı.  Ak Parti'nin kurluşunda kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak Ak Partiye katıldı.

31 Mart 2019'da Millet İttifakı listesinde meclis üyesi adayı oldu. En son yapılan CHP üye katılım töreni ile 700 kişi ile beraber CHP' Zeytinburnu ilçe örgütüne üye olarak resmen CHP'li oldu. 

CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN HEM GENELDE HEM DE YEREL DE BU KAHPE DÜZENDEN KURTULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ DEDİ 

Son Güncelleme: 19.11.2022 07:43
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