CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi

AK PARTİ ESKİ ZEYTİNBURNU İLÇE TEŞKİKAT BAŞKANI MÜRSEL ÇIRAK'DA CHP'YE KATILDI

Aslen Giresun Alucra'lı olan olan Mürsel Çırak Zeytinburnu doğumlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Milli Görüş partilerinde uzun süre mahalle ölçeğinde siyaset yaptı. Ak Parti'nin kurluşunda kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak Ak Partiye katıldı.

31 Mart 2019'da Millet İttifakı listesinde meclis üyesi adayı oldu. En son yapılan CHP üye katılım töreni ile 700 kişi ile beraber CHP' Zeytinburnu ilçe örgütüne üye olarak resmen CHP'li oldu.

CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN HEM GENELDE HEM DE YEREL DE BU KAHPE DÜZENDEN KURTULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ DEDİ