CHP Meclis Üyesi Av. Asım Güven İle Güncel Konuları Konuştuk

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Avukat Asım Güven ile Zeytinburnu, İstanbul ve Ülke sorunlarını konuştuk. Güven Konuşmasında Hükümet Kamu imkânlarını kullanarak halkımızdan gerçekleri sakladı. Biz de Muhalefet olarak halkımıza hükümetin süreci manipüle ettiğini anlatamadık. Sizde yakından biliyorsunuz ki yalan yanlış montajlar ile Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu sanki terör mensupları ile görüşmüş gibi lanse edildi.