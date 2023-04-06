CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)

METİN DOĞAN YAPTIĞI KISA SELAMLAMA KONUŞMASINDAN SONRA NAZIM HİKMET’İN BİR ŞİİRİ İLE KONUŞMASINI TAMAMLADI

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan konuşmasında “Siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları,sayın meclis üyeleri,değerli mahalle muhtarlarımı Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli örgütü Halil İbrahim sofrası olan iftarımıza katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.

Hepinizin bildiği üzere 14 Mayıs’ta sandığa gideceğiz. Hepinizin destek ve katkıları ile Millet ittifakımız alnının akı ile bu seçimleri kazanarak tek adam rejiminden kurtulacaktır.

Alsında ülkemiz adına konuşulacak çok şey var ama bu iftar sofrasında onlara değinmek istemem.

Ama ülkemizin birçok konuda sorun ve sıkıntıları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sorun ve sıkıntıları zaten 21 yıldır tek başına iktidar olan AKP hükümetleri çözememiştir.

Bundan sonrada çözeceği ile alakalı bir kanıtları ve garantileri yoktur. Biz Millet İttifakı olarak ortak akıl ile yaşadığımız sorunları en aza indirmek için gayret edeceğiz dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber (İTHA)