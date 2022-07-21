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Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi’nde İlkokul Öğrencilerine ‘Sıfır Atık’ Eğitimi

Zeytinburnu’nda ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencisi 27 çocuk, Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nde “Sıfır Atık Eğitimi” aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 11:49
Çevre ve İklim Değişikliği Merkezi’nde İlkokul Öğrencilerine ‘Sıfır Atık’ Eğitimi
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinden 27 çocuğa “Sıfır Atık Eğitimi” verildi. Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’nin içerisinde yer alan Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çocuklar önce çevre eğitimi aldı, sonra da binayı gezdi. Çocuklara binadaki elektrikli ve elektronik atık, atık pil, bitkisel atık yağ, evsel tehlikeli atık, atık ilaç, inşaat ve yıkım atıkları gibi odalar ile kompost üretim alanı gezdirildi. Çocuklar, atık mozaik camlarını da değerlendirmek adına kendileri için hazırlanan puzzle etkinliğine katıldı.

"MERKEZ TAMAMIYLA YEŞİL BİR BİNA"

Zeytinburnu Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi’yle ilgili bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, “Merkezimiz iki kısımdan oluşuyor. Birisi atık getirme merkezi, diğeri de kompost kısmı. İlçe genelinde toplanan geri dönüşüm atıkları buraya gelip ayrıştırılıyor ve tekrar geri dönüşeceği fabrikalara gönderiliyor. Aynı zamanda da Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi olması sebebiyle öğrencilerimizi getiriyoruz, sıfır atıkla alakalı eğitimler ve atölye çalışmaları veriyoruz. Ayrıca bu merkez tamamıyla yeşil bir bina. Kendi elektriğini kendisi üretir, yağmur suyuyla bitkiler sulandırılır, pazarlardan toplanan atıklarla kompost makinesinde kompost üretiyoruz. Solucanlar var, kompostları solucanlara yediriyoruz. Aynı zamanda da bundan ürettiğimiz gübrelerle çatı tarım yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Yapılan geziyle ve verilen eğitimle ilgili öğrendiklerini söyleyen 10 yaşındaki Rümeysa Merken, “Öncelikle geri dönüşümün önemini öğrendik, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini de öğrendik. Daha sonra kompostun nasıl yapıldığını gördük ve buradaki bahçeyi gezip gördük ve kompostların oraya götürüldüğünü öğrendik.” dedi.

Nihan KÜÇÜK

Zeytinburnu Belediyesi İletişim Koordinatörlüğü

Beştelsiz Mah.Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 21.07.2022 11:55
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