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Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)

Daha önce Zeytinburnu’nda Deri Ürünleri üretip ihraç eden ve bir dönemde Zeytinburnu Spor Kulübünde başkanlık yapan İş İnsanı Cemal Tarancı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programının yayın konuğu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2023 Salı 18:52
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)
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ÇETİNER’İN BAŞKAN OLURSANIZ YAPACAĞINIZ İLK ÜÇ İCRAATİNİZ NE OLUR SORSUNA NE CEVAP VERDİ?

Ben 50 yıldır Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorum. Burada yapılan binaların % 60’ının deniz kumundan olduğunu yakından bilen bir kişiyim. Bundan dolayı başkan olursam ilk işim ciddi ve samimi bir kentsel dönüşüm başlatacağım. İlçedeki binaların çoğun 4-5 veya 6 katlı neden her binaya iki kat fazla verip dönüşümü kısa sürede bitirmiyorlar anlamıyorum.16-9’a 39 kat,Büyükyalıya 25 kat imar varda garip halka neden yok ?

İstanbul Times Haber Merkezi -Ayşenur Zorlu 

BAŞKAN OLURSAM SÜPER LİGDE OYNAYAN BİR KULÜBÜ SATIN ALIP İSMİNİ ZEYTİNBURNU SPOR KULÜBÜ YAPACAĞIM…

Geçliğimde futbol oynadım. Futbolu çok seviyorum eğer Zeytinburnu belediye başkanı olursam süper liğde oynayan bir futbol kulübünü satın alıp Zeytinburnu Spor Kulübü ismi altında süper liğde oynatarak ilçenin marka değerine değer katmak ve spor’u geçlere yamak için çaba sarf edeceğim. 400 Bin nüfuslu bir ilçede /2-3bin kişiye zumba,vs.yatırarak spor yapamazsınız. Spor’a halk2a ve gençlere yakma için çalışmak gerek dedi.

Cemal Tarancı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in Hazırlayıp sunduğu Gündem Proğramında sorulan her soruya samimi ve içten cevaplar verdi.

Tarancı ile beraber Kazak Vakfı başkanı Celal Karaman ve yardımcısı Abdullah Güler’de stüdyo çekiminde hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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