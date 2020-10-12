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Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı

Zeytinburnu’nun sevilen siması iş adamı Ak Parti Zeytinburnu ilçe Başkan yardımcısı Celal Şentürk’e yaklaşan Ak Parti İlçe kongreleri öncesi bir çok arkadaşı ve dostu Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı adayı ol yönünde istek ve talep olduğunu ilçede gittiğimiz bir çok yerde duyar olduk.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2020 Pazartesi 12:46
Celal Şentürk’e Aday Ol Çağrısı
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ŞENTÜRK HENÜZ ADAYIM YADA DEĞİLİM YÖNÜNDE BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ DEĞİL …

Mevcut ilçe 3.dönem ilçe başkanı A.Selami Delibalta’nın yeniden aday olacağı ilçe kongresinde bir çok delege ve parti üyesi İstanbul başta olmak üzere bir çok büyükşehirde seçimleri kaybettik.

Ne ilde,nede ilçelerde bir değişiklik olmadı.Bizlerde, seçmende Ak Parti’nin bu konuda iyi bir muhasebe yapmadığı izlemi hakim.En azında bu süreçte kongrelerde İstanbul’da ilçe başkanları alanında bir değişim olsun istiyoruz diyerek Zeytinburnu ilçesinde yeni adaylara imkan ve şans verimeli görüşü var.

ŞENTÜRK,SAMİMİ,SEMPATİK ,CANA YAKIN VE HALDEN ANLAYAN BİR ADAY OLUR GÖRÜŞÜ HAKİM…

Zeytinburnu ilçesinde her görüşe sahip insanın sevip saydığı Celal Şentürk henüz Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkan adayı olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmış değil.

Ancak Face book sayfasında yaptığı Ne dedik ? Biz Zeytinburnuluyuz. Nereden geldiğimizi nereye gideceğimizi de iyi biliriz. Biz değişmedik. Çamurlu Sokaklarında top koşturduğumuz Semtimiz için hep varız, hep buradayız. Allah'ın izniyle verilen, uygun görülen her görevi de layıkıyla yapacağımızdan kimsenin hiç bir şüphesi olmasın. Çıktığımız Hak ve Halk dava yolunda Rabbim Bizi utandırmasın. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla... ZEYTİNBURNU BİZİM… Bu açıklaması bir çok arkadaşı ve dostunun aday ol baskısını arttırdı.

Celal Şentürk’ün önümüzdeki günlerde basın’a herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oludu.

İstanbul Times Yayın Yayın grubu olarak Zeytinburnu’na siyasi olarak katkı yapacak bütün adaylara başarılar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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