Çekici Zulmü Devam Ediyor...

ZEYTİNBURNU'NDA ARAÇ ÇEKİMLERİ KEYFİ OLARAK MI YAPLIYOR ?

Aracını park ettiğ yerde yarım metrenin yaya yoluna denk gelmesinden dolayı aracın çekilmesi makul mu ? Zeytinburnu Belediyesi yıllardır yeni bina yapan müteaahhitlerde otopark parası aldığı halde yaptığı tek bir otopark yok.

Gazetemizin aracı Ayhan Şahenk Ortaokuluna gazete bırakmaya gitti.Uygun otopark alanı olmadığı için okulun yanında ara sokak park etti.Ancak aracın 30/40 santimlik kısmı yaya yoluna denk gekdği için park edidldiketn beş dakika sonra çeklerek 300 metre ileride ki Emniyetin otoparkına çekildi.

Orada Park yasak tabelası olmamasına rağmen çekilmesi ve 102 TL Para cezası alınması ile ayrıca trafikte ceza gelecek olması ciddi bir haksızlıkltır. Sanki kamu otoritesi yeterli park alanı yapmış da vatandaş ona rağmen halkın yaşamını tehlikeye atmış gibi ceza yazılmas hiç bir şekilde doğru ve adail değidir.

Yetkililerden sanki araç çekilmiyormuş imasını düzeltmek için araçların yine çekildiği,sadece daha önce 12 maddeden dolayı çekilen araçların şu da 6 maddeden dolayı çekildidğini herkesin bilmesi gerekir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)