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Çekici Zulmü Devam Ediyor...

Araç çekmelerinde amaç trafiği rahatlatmak mı yoksa Polis teşkilatını güçlendirmek mi ? İddia ediyoruz araç çekici işlemi yapan kişilere çekici ücreti ve komisyon yok sadece yanlış yere park eden araçlara ceza yazın dense çekilen araçların yarısına cezai işlem uygulanmaz. Bir çok İstanbul İlçe Belediyeleri yıllardır inşaat yapan müteahhitlerde otopark ücreti alıyorlar, ancak yaptıkları tek bir otopark söz konusu değil. Sanki yeterli otopark alanı varmış da vatandaşın park ettiği aracının yarım metresi yaya kaldırıma gelince aracı çekip maddi ve manevi olarak araç sahibine sıkıntı oluşturmak doğru değil... İŞTE DETAYLAR ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2020 Salı 15:49
Çekici Zulmü Devam Ediyor...
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ZEYTİNBURNU'NDA ARAÇ ÇEKİMLERİ KEYFİ OLARAK MI  YAPLIYOR  ?

Aracını park ettiğ yerde yarım metrenin yaya yoluna denk gelmesinden dolayı aracın çekilmesi makul mu ?  Zeytinburnu Belediyesi yıllardır yeni bina yapan müteaahhitlerde otopark parası aldığı halde yaptığı tek bir otopark yok. 

Gazetemizin aracı  Ayhan Şahenk Ortaokuluna gazete bırakmaya gitti.Uygun otopark alanı olmadığı için okulun yanında ara sokak park etti.Ancak aracın 30/40 santimlik kısmı yaya yoluna denk gekdği için park edidldiketn beş dakika sonra çeklerek 300 metre ileride ki Emniyetin otoparkına çekildi.

Orada Park yasak tabelası  olmamasına rağmen çekilmesi ve 102 TL Para cezası alınması ile ayrıca trafikte ceza gelecek olması ciddi bir  haksızlıkltır.  Sanki kamu otoritesi yeterli park alanı yapmış da vatandaş ona rağmen halkın yaşamını tehlikeye atmış gibi ceza yazılmas hiç bir şekilde doğru ve adail değidir.

Yetkililerden sanki araç çekilmiyormuş imasını düzeltmek için araçların yine çekildiği,sadece daha önce 12 maddeden dolayı çekilen araçların şu da 6 maddeden dolayı çekildidğini herkesin bilmesi gerekir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)

Son Güncelleme: 04.08.2020 16:19
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