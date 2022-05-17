Çanakkale ve Bilecik Yolcusu Kalmasın..!

Zeytinburnu Belediyesi’nin hemşehrileri için düzenlediği Boğaz Gezileri’nin ardından Çanakkale ve Bilecik gezileri de başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri, 23 Haziran tarihine kadar devam edecek. Çanakkale ve Bilecik Kültür gezilerine, başvuru ve kayıtlar 444 1984 numaralı Çözüm Merkezi’nden ya da http://www.zeytinburnu. istanbul adresindeki form üzerinden yapılabiliyor. 2000 yılından bu yana düzenlenen Çanakkale gezilerine 147 bin 935 kişi katılırken, 11’incisi düzenlen Bilecik- Söğüt gezilerine ise 31 bin 284 kişi katılım gösterdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri’ne 2018 yılı öncesinde katılım gösteren ve Zeytinburnu’nda ikamet eden tüm vatandaşların kayıt yapabileceği belirtilirken, gezilere 11 yaşından küçük çocukların katılamadığı hatırlatıldı. Katılacak olan vatandaşlar için otobüs seferleri Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan düzenlenecek. Saat 07.00’de hareket edecek olan araçlara 30 dakika öncesinde hazır olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)