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Çanakkale ve Bilecik Gezileri Başlıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri” başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2023 Perşembe 15:28
Çanakkale ve Bilecik Gezileri Başlıyor
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Zeytinburnu Belediyesi’nin Zeytinburnu’nda ikamet eden hemşehrileri için düzenlediği Çanakkale ve Bilecik gezileri başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri, 11 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek. Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri’ne, başvuru ve kayıtlar 444 1984 numaralı Çözüm Merkezi’nden ya da http://www.zeytinburnu.istanbul adresinde yayınlanan form üzerinden yapılabiliyor. 2000 yılından bu yana düzenlenen Çanakkale gezilerine bugüne kadar 150 bin 485 kişi katılırken, 12’incisi düzenlen Bilecik- Söğüt gezilerine ise 32 bin 358 kişi katılım gösterdi.
Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Çanakkale ve Bilecik Kültür Gezileri’ne 2020 yılı öncesinde katılan ve Zeytinburnu’nda ikamet eden tüm vatandaşların kayıt yapabileceği belirtilirken, 11 yaşından küçük çocukların kabul edilmediği hatırlatılması yapıldı. Gezilere katılacak olan vatandaşlar için otobüs seferleri Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’ndan düzenlenecek. Saat 07.00’de hareket edecek olan araçlara 30 dakika öncesinde hazır olunması çağrısında bulunuldu.

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