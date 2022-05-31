İlçedeki 45 cami ve 35 mescidin iç mekân temizliklerini düzenli olarak yapan Zeytinburnu Belediyesi İbadethane Temizlik ekibi, cami halılarının yıkanma işlemini de gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte cami ve mescitlerde yaz temizliği yapan ekip, yılda 4 defa olmak üzere Zeytinburnu’ndaki tüm ibadethanelerin halılarını yıkarken, ayda bir de genel temizlik yapıyor. İç mekân temizliğinde 6 personel, halı yıkama ekibinde ise 3 görevli personel hizmet veriyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)