banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.543,72
ALTIN
978,64
DOLAR
16,43
STERLİN
20,84
EURO
17,65
Büyük Reşitpaşa Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarına Ev Sahipliği Yaptı(VİDEOLU)
Büyük Reşitpaşa Ortaokulu TÜBİTAK Bilim...
Davalarla İmamoğlu'nu Bitirmek Mümkün Değil
Son Dakika
Davalarla İmamoğlu'nu Bitirmek Mümkün Değil
İmamoğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ Çıkışı: Korsan Törenle Fethin Yıldönümünü Bölmeye Çalışıyorlar
İmamoğlu’ndan ‘Atatürk Havalimanı’ Çıkışı: Korsan...
Obezite Sorunu Gün Geçtikçe Artıyor :Türkiye Avrupa Şampiyonu
Obezite Sorunu Gün Geçtikçe Artıyor...

Cami ve Mescitlerde Yaz Temizliği

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki 80 cami ve mescidin iç temizlikleri yapılarak halıları yıkandı. Zeytinburnu’nda cami halıları, düzenli aralıklarla yılda 4 defa olmak üzere, ibadethane temizlik ekibi tarafından yıkanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 09:17
Cami ve Mescitlerde Yaz Temizliği
banner171

İlçedeki 45 cami ve 35 mescidin iç mekân temizliklerini düzenli olarak yapan Zeytinburnu Belediyesi İbadethane Temizlik ekibi, cami halılarının yıkanma işlemini de gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte cami ve mescitlerde yaz temizliği yapan ekip, yılda 4 defa olmak üzere Zeytinburnu’ndaki tüm ibadethanelerin halılarını yıkarken, ayda bir de genel temizlik yapıyor. İç mekân temizliğinde 6 personel, halı yıkama ekibinde ise 3 görevli personel hizmet veriyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parklarda 7 Gün 24 Saat Huzur Denetimi
Parklarda 7 Gün 24 Saat Huzur Denetimi
“Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması”
“Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması”
Zeytinburnu Parklarında Asayiş 7 Gün 24 Saat Berkemal
Zeytinburnu Parklarında Asayiş 7 Gün 24 Saat Berkemal
İstanbul’un En Eski Mozaikleri Sergilenmek İçin Gün Sayıyor…
İstanbul’un En Eski Mozaikleri Sergilenmek İçin Gün Sayıyor…
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu (VİDEOLU)

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169