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Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai

Zeytinburnu Belediyesi İbadethane Temizlik Ekibi ilçedeki cami, mescit, cemevi ve kilisenin iç mekân ve halı yıkama temizliğini düzenli aralıklara yaparken tuvaletlerde ise daimî temizlik ekibiyle hizmet veriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2023 Perşembe 14:26
Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai
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Zeytinburnu’nda camiler, mescitler, cemevleri ve kiliseler İbadethane Temizlik Ekibi’ne emanet. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 6 kişilik İbadethane Temizlik Ekibi, ilçedeki 60 cami, 20 mescit, 1 kilise ve 1 cemevinin genel temizliklerini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.

istanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner  

DETAYLI TEMİZLİK VE HALI YIKAMA HİZMETİ VERİLİYOR

İlçedeki ibadethanelerin her ay iç mekân temizliğinde tüm halılar elektrik süpürgesi ile süpürülürken, parke, mozaik, mermer zeminler, mihrap, kürsü, minber, pencere önleri ve ayakkabılıklar, armatür, flüoresan, aplik, avize, radyatör, tırabzan, cam ve cam çerçeveleri ile benzeri eşyalar detaylı bir şekilde temizleniyor. Yılda en az iki sefer ise mobil halı yıkama makinesi ile halılar yıkanıyor.

TUVALETLERDE DAİMÎ PERSONEL BULUNDURULUYOR

Bunun yanı sıra ibadethane tuvaletlerinde daimî olarak 43 erkek, 12 kadın temizlik personeli bulunduruluyor. Her türlü temizlik malzemesi; tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, sıvı sabun ve genel temizlik malzemeleri de Zeytinburnu Belediyesi tarafından tedarik edilerek vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuluyor.

Kaynak:İstanbul Times  Haber Ajansı (İTHA) 

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