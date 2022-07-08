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Bütçesi Küçük Ama Alamı Büyük Bir Çalışmaya İmza Attılar

Zeytinburnu 5 Bulvar Caddesinde Faaliyet Gösteren Özcan Oto Kiralama Firmasının yetkilileri Umut ARTAN ve Bilal KILIÇASLAN Kurban bayramına sayılı saatler kala çocukları sevindirmek için ilçenin en kalabalık caddesinde stant kurup çocukları sevindirmek için çikolata dağıttılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2022 Cuma 17:05
Bütçesi Küçük Ama Alamı Büyük Bir Çalışmaya İmza Attılar
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YÜREK ISITAN BİR HAYIR İŞİ ....
Umut Artan şunları söyledi: Her gün ükemizin değişik noktalarında olumsuz ve yürek acıtan haberler izliyoruz. Bizim iş yerimizin bulunduğu bölgede ekonomik durumu iyi olup çocuklarına çikolata alamayan anne ve babaların evlatlarına karşı olan üzgünüklerini birnebza de olsa fahşifketmek adına Bilal Kılıçaslan ile bu tür bir çalışma yapalım  diye konuştuk.İlçemizin en kalabalık caddesi olan 58 Bulvar'da stant kurup değişik özelliklere sahip çikolata,göfret ve şekerleme ürünleri alıp masalarımıza koyduk. Mübarek kurban bayramına saatler kala cadde geçen çocuklarımızı davet ederek  ikramlarda bulunduk. Bir nebze de olsa onlarca cocuğu sevindirdiğimiz için mutluyuz. Başta  Zeytinburnu halkı olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek kurban bayramını tebrik ederiz" şeklinde konuştu.
Bu güzel ve hayırlı işi görüp bize fotoğraf gönderen bir önceki dönem CHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi İlkay Biber 'e teşekkür ederiz.
İYİLİKLER ÇOĞALSIN ,KÖTÜLÜKLER AZALSIN...
Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 08.07.2022 17:21
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