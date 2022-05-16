Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi

DOSTLARI GÖLBAŞI VE ÇAKAR AİLELERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI …

Zeytinburnu Nikah Dairesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda yapılan nikah törenine Mahalle muhtarları,sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli Büşra ve Akif çiftinin nikahına katılarak her iki aileyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Nihayet Gölbaşı evlatlarının mutlu günlerinde nikahlarını kıyan Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy,AK PARTİ Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta,Yeşiltepe mahalle muhtarı Nadiye Polat başta olmak davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Bizde İstanbul Times Medya grubu olarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)





