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Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi

Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan Nihayet Gölbaşı ve Şenol Gölbaşı’nın kızı olan Büşra Gölbaşı hayatını Akif Çakar ile Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikahla birleştirerek mutluluğa evet dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
Büşra Ve Akif Mutluluğa Evet Dedi
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DOSTLARI GÖLBAŞI VE ÇAKAR AİLELERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI …

Zeytinburnu Nikah Dairesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda yapılan nikah törenine Mahalle muhtarları,sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli Büşra ve Akif çiftinin nikahına katılarak her iki aileyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Nihayet Gölbaşı evlatlarının mutlu günlerinde nikahlarını kıyan Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy,AK PARTİ Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta,Yeşiltepe mahalle muhtarı Nadiye Polat başta olmak davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Bizde İstanbul Times Medya grubu olarak genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)



 

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