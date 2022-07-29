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Branşlara Zeytinburnulular Karar Verecek..!

Zeytinburnu Belediyesi, eski emniyet binasının yerine inşa edeceği spor merkezindeki branşları belirleme konusunu Zeytinburnulu vatandaşların tercihine bıraktı. Zeytinburnu Belediyesi’nin internet sitesinde “Yeni Spor Merkezimizde Hangi Branşlar Olsun?” adlı bir anket başlatıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2022 Cuma 16:21
Branşlara Zeytinburnulular Karar Verecek..!
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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte yıkımına başlanan eski emniyet binasının yerine Zeytinburnulular için yepyeni bir spor merkezi daha inşa ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle tamamlanacak olan merkezde, birçok spor dalında eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Spor branşlarının oluşturulması konusunda kararı ilçede ikamet eden vatandaşlara bırakan Zeytinburnu Belediyesi, resmi internet sitesinde bir anket başlattı. “Yeni Spor Merkezimizde Hangi Branşlar Olsun” başlığıyla açılan ankette, ziyaretçiler merkezde hangi spor branşlarının olması gerektiği konusunda oy kullanabiliyorlar. Zeytinburnu Belediyesi’nin resmi internet sitesinden de ulaşılabilen ankete, direkt olarak zeytinburnu.istanbul/senceneolsun adresinden de girilebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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