Branşlara Zeytinburnulular Karar Verecek..!

Zeytinburnu Belediyesi, eski emniyet binasının yerine inşa edeceği spor merkezindeki branşları belirleme konusunu Zeytinburnulu vatandaşların tercihine bıraktı. Zeytinburnu Belediyesi’nin internet sitesinde “Yeni Spor Merkezimizde Hangi Branşlar Olsun?” adlı bir anket başlatıldı.