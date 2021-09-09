Boğaz Gezileri Protokol Turuyla Başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçede ikamet eden vatandaşlar için düzenlediği ücretsiz gezi programları ‘Boğaz Gezileri’yle yeniden başladı. Tekneyle tüm Boğaz’ı rehber eşliğinde gezme imkânı sunan gezinin ilki Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Başkan Arısoy, tekne turunda Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, muhtarlar, meclis üyeleri, STK’lar, çeşitli hemşehri derneklerinin temsilcileri, kaymakamlık ve belediye birimlerinin yöneticilerini ağırladı.

“GEZİ GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Zeytinburnu Belediyesi olarak, 2005 yılında başlayıp 4 yıl boyunca Zeytinburnu’ndan yaklaşık 50 bin vatandaşa gezi düzenlediklerini hatırlatan Başkan Arısoy, “Yaklaşık 2 yıl kadar önce bu gezileri tekrar başlatmayı planlıyorduk ama salgın sebebiyle beklemek durumunda kaldık. Esasında Boğaz gezisinin en keyifli zamanı Mayıs ayıdır. Boğaz’ın erguvan ağaçlarıyla bezendiği dönemler gerçekten görülmeye değerdir. 2021 yılında da hemşehrilerimizi Boğaz Gezisi’nden mahrum bırakmamak adına farklı bir zaman dilimi olan Eylül ayında gezilerimize başlamış olduk. Bundan sonraki dönemlerde farklı gezi programlarımızla bu geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“BOĞAZ GEZİLERİMİZİN ÖNCÜSÜ PROF. DR. A. HALUK DURSUN HOCAMIZDIR”

Bu gezilerin öncüsünün merhum Prof. Dr. A. Haluk Dursun olduğunu belirten Başkan Arısoy, kendisini bir kez daha rahmetle anarak, “Eski mesai arkadaşlarım hatırlayacaktır. Haluk Hoca ile geziyi başlatıp, sonrasında Haluk Hoca’nın işaret ettiği Salim Aydın’la geziyi tamamlardık. Gerçekten çok keyifli ve eşsiz bir Boğaz gezisi tecrübe ederdik. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

İlk seferi 11 Eylül 2021 Cumartesi günü başlayacak olan Boğaz Gezisi, 13 Ekim 2021 tarihine kadar Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda 10 sefer olarak planlandı. Zeytinburnu ZEYPORT Limanı’ndan tekneyle hareket eden vatandaşlar, yaklaşık 5 saat süreyle Boğaz’ın tüm güzelliklerini turlayarak, İstanbul’u denizden izlemenin keyfine varacaklar. 11 yaşından küçük misafirlerin ailesiyle katılımının zorunlu olduğu gezi programına, www.zeytinburnu.istanbul adresinden ya da 444 1984’ü arayarak Çözüm Merkezi’ne TC kimlik numarası ve telefon bilgilerini vererek katılım sağlanabiliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)