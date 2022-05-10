Boğaz Gezileri Başlıyor…

İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi ilçe halkı için ücretsiz Boğaz Gezisi düzenliyor. 14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’da başlayacak ilk turda Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara yemek, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

2 Temmuz 2022 tarihine kadar Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenecek tekne turunun güzergâhı ise şöyle: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.

15 TEMMUZ MEYDANI’NDAN ZEYPORT LİMANI’NA SERVİS KALDIRILACAK

Tekne turuna katılacak misafirler için 14.00 – 14.30’da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan ZEYPORT Limanı’na; 18.00 – 18.30’da ise ZEYPORT Limanı’ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelen misafirler için ise otopark imkânı da bulunuyor.

Boğaz Gezisi’ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)