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BİZAL’ da Bayram Coşkusu

İlçemiz okullarından Borsa İstanbul Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu yıl büyük bir coşkuyla kutladı. Kazlıçeşme ABAY AİHL Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören programına BİZAL’lı gençler renk kattı. Okul öğrencilerinden Tarık ÇANKAYA, yaptığı öğrenci konuşmasıyla programda yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:39
BİZAL’ da Bayram Coşkusu
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Kazlıçeşme ABAY AİHL Spor Salonu’nda gerçekleştirilen tören programına BİZAL’lı gençler renk kattı. Okul öğrencilerinden Tarık Çankaya, yaptığı öğrenci konuşmasıyla programda yerini aldı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tülay Demirel’in hazırladığı ‘’Bandırma Vapuru’’ adlı şiiri Azra Mestan okurken kemanı ile kendisine Fatmanur Kirmit eşlik etti.

Salonda bulunan dinleyiciler tarafından şiir, büyük alkış aldı. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ‘’ Benim Bir Hedefim Var’’ kapsamında gerçekleştirdiği yetenek yarışmasında adını finale yazdıran BİZAL okul orkestrası, Müzik Öğretmeni Erman Yılmaz yönetiminde şarkılar söyleyerek dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

BİZAL’DA ÖDÜL COŞKUSU

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği yarışmalarda öğrencilere pek çok alanda ödüller verildi. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ezo Avşar, kompozisyon kategorisinde ilçe birincisi; şiir kategorisinde Buket Meral ilçe ikincisi olurken Sümeyye Yıldız, resim kategorisinde ilçe ikinciliğine layık görüldü.Öğrencilere liderlik eden öğretmen ve kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİNDE BİZAL

’İstanbul’u Okuyorum’’ projesi koordinatörlüğünde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen şiir festivalinde bu yıl, İstanbul genelinden seçilen yirmi okul yerini aldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin ev sahipliği yaptığı şiir festivaline Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi, ‘’Önce Vatan’’ şiiri ile katıldı.

‘’ İstanbul’u Okuyorum’’ projesi okul koordinatörü olan Tülay Demirel in hazırladığı şiiri okul öğrencisi Azra Mstan seslendirdi.

Şiir, dinleyicilerin büyük beğenisini toplarken misafirlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.05.2022 16:52
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