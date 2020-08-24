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Bimkur 9.Şubesini Zeytinbunu'na açtı ...

​​​​​​​İş adamı Rıdvan Akarsu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu BİMKUR 9.şubesini Zeytinburnu The Veleifendi Cadde Dükkanlarında açtı. Açılış kurdelasını Galatasaray Spor Kubübünün eski yöneticilerinden Yurdaşan Karahasan ve önemli protokol üyeleri yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:21
Bimkur 9.Şubesini Zeytinbunu'na açtı ...
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İŞ ADAMI RIDVAN AKARSU GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Bimkur olarak amacımız halkımıza kaiteli ürünlerle hizmet etmektir.Pandemi döneminden önce 4 şubemiz vardı. Pandemi sürecinde ise 5 yeni şube açtık. Pandemi olmasaydı daha hızlı bir büyüme trendine girecektik. Buna rağmen bu sürçte bile 5 tane şube açmak kolay değil. İnşallah amacımız daha hızlı bir şubeleşmeye gitmek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Zeytinburnu/ İstanbul 

Niyetimiz İstanbul’un ilçelerinde sene sonuna kadar her hafta bir şube açmak yönündedir. Çok kısa bir süre içinde Ümraniye şubemiz de açılacak. 9.Şubemizin Zeytinburnu ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

ŞİRKET YETKİLİSİ FARUK CEYLAN’DA İSTANBUL TIMES TV DEN HÜSEYİN ÇETİNER’E ŞUNLARI SÖYLEDİ

Mağazalarımızda bakliyat,baharat,kuruyemiş,lokum,şekerleme,ürünleri başta olmak üzere Türk Mutfaklarının kullandığı 500 den fazla çeşidi müşterilerimize sunmaktan onur ve gurur duymaktayız.

BİMKUR bir sene içinde 9.şubesini bugün açtı.Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Rıdvan Akarsu’nun başkanlığında daha hızlı bir büyüme trendi sağlayacağız.

Pandemi süreci olmasaydı belki şu an daha çok şubemiz olurdu. Ama olsun önce sağlık diyoruz.

Rabbim ülkemizi ve dünyayı bu pandemi felaketinde korusun inşallah. 9.şubemizin Zeytinburnu halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

Alışveriş yapabileceğiniz BİMKUR Zeytinburnu Şubesi İletişim Bilgileri

BİMKUR

SÜMER MAHALLESİ PROF.TURAN GÜNEŞ CADDESİ THE VELİEFENDİ İSTANBUL CADDE DÜKKANLARI G-1 Tic.5/14 ZEYTİNBURNU /İSTANBUL    TELEFON: 0212- 437 37 27

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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