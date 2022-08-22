Bilim Zeytinburnu TEKNOFEST KARADENİZ’de Yerini Aldı

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı.
Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi, standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.
BİLİM ZEYTİNBURNU HAKKINDA Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) iş birliğiyle yürütülen Bilim Zeytinburnu, bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her katmanında bu alanlara karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bilim Zeytinburnu; Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık ile Tasarım Atölyesi olmak üzere 5 bilim atölyesi, 2 DENEYAP Teknoloji Atölyesi ve 1 DENEYAP Üretim Atölyesi’ne sahip.
‘BİLİM ZEYTİNBURNU TASARIM ATÖLYESİ’ NEDİR? Öğrencilerin kendilerini keşfetmesine, duygu ve düşüncelerini ifade edecek bir yol bulmasına olanak sağlayan ‘Tasarım Atölyesi’nde resim, seramik boyama, dokuma, kanaviçe, etamin, epoksi takı, ebru, tezhip, minyatür, filografi, keçe, cam boyama, origami, ahşap boyama, kumaş boyama, taş boyama, mandala, afiş tasarım, kalemişi, kuru çiçek, tel bebek, makrome, kaligrafi, ahşap tasarım gibi farklı sanat dallarına ait çalışmalar yapılıyor.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Son Güncelleme: 22.08.2022 13:02