Bilim Zeytinburnu TEKNOFEST KARADENİZ’de Yerini Aldı

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ , Rize Sahil Parkı Çay Çarşısı’nda düzenlendi. 3 gün süren festivalde ‘Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi’ de stant açarak misafirlerini kabul etti.Rize etkinlikleri kapsamında 4 dalda düzenlenen ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’, ‘Turizm Teknolojileri’, ‘Çip Tasarımı’ ve ‘Eğitim Teknolojileri’ yarışmaları yapıldı. Bilim Zeytinburnu Tasarım Atölyesi , standını ziyaret eden misafirlerle; 3 Boyutlu Boyama ve Pastel Kazıma etkinliği gerçekleştirildi.