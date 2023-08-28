banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.924,21
ALTIN
1.634,69
DOLAR
26,57
STERLİN
33,49
EURO
28,75
Konserden Eve Başkanın Makam Aracı ile Döndüler
Konserden Eve Başkanın Makam Aracı...
Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda
Son Dakika
Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a...
Savaş Mağduru Ukraynalı Çocukları İBB’Nin Misafiri Oldu
Savaş Mağduru Ukraynalı Çocukları İBB’Nin...
Güneydoğu'nun Saklı Cennetleri
Güneydoğu'nun Saklı Cennetleri

Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin 3 Temmuz – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği, içeriğinde; kulüp, atölye çalışmaları, turnuva, gezi ve günlük aktiviteleri barındıran “Yaz Etkinlikleri” programı Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evi üyesi çocuklar 3 Temmuz – 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Yaz Etkinlikleri’nde birçok aktiviteye katılarak unutamayacakları bir yaz tatili geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:43
Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda
banner171
Yaz döneminde kulüp-atölye çalışmaları, turnuvalar, geziler ve günlük aktivitelere toplamda 5 bin 173 üye katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

GENÇLER EĞLENCEYE VE ÖDÜLE DOYDU

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreninde, münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3’e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi; ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldı. Bilgi Evi üyeleri; müzik dinletisi, modern dans, halk oyunu gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

59 ATÖLYE ÇALIŞMASI, 50 KULÜP FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgi Evleri’nde bu yaz 21 branşta toplam 59 atölye çalışması, 13 branşta ise 50 kulüp faaliyeti gerçekleştirildi. Atölyelerde toplamda 2 bin 41, kulüplerde ise bin 679 üye katılım sağladı.

400 ÜYE KÜLTÜR GEZİSİNE KATILDI

Bu aktivitelerin yanı sıra her hafta İstanbul’un farklı bir köşesine kültürel geziler düzenlendi. Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezisi, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Eyüp Matematik Evi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi gezilerine toplamda 400 üye katıldı.

TURNUVALARLA BİLGİ EVİ ÜYELERİ ARASINDA REKABET BAŞLADI

Ayrıca Bilgi Evleri arasında dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendiren, tatlı bir rekabet yaşatırken aynı zamanda eğlendirmeyi hedefleyen 4 branşta turnuva gerçekleşti. Münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3’e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi; ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai
Cami ve İbadethanelerde Bitmeyen Mesai
MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Kongresi Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)
MHP. Zeytinburnu 13.İlçe Olağan Kongresi Görkemli Bir Katılım İle ZKS'de Yapıldı (VİDEOLU)
Hem İlçe Başkanı Oldu Hem de Adaylığını Açıkladı (VİDEOLU)
Hem İlçe Başkanı Oldu Hem de Adaylığını Açıkladı (VİDEOLU)
ZETSİAD Cuma Çıkışı 3 Büyük Camide Cemaate Aşure İkram Etti (VİDEOLU)
ZETSİAD Cuma Çıkışı 3 Büyük Camide Cemaate Aşure İkram Etti (VİDEOLU)
Zeytinburnu’nun Yeni Mekanı Mozaik Kafe Açıldı
Zeytinburnu’nun Yeni Mekanı Mozaik Kafe Açıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169