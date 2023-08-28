Bilgi Evleri’nde Ödül Dolu Yaz’a Veda

Yaz döneminde kulüp-atölye çalışmaları, turnuvalar, geziler ve günlük aktivitelere toplamda 5 bin 173 üye katılım sağladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

GENÇLER EĞLENCEYE VE ÖDÜLE DOYDU

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen kapanış töreninde, münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3’e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi; ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldı. Bilgi Evi üyeleri; müzik dinletisi, modern dans, halk oyunu gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

59 ATÖLYE ÇALIŞMASI, 50 KULÜP FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgi Evleri’nde bu yaz 21 branşta toplam 59 atölye çalışması, 13 branşta ise 50 kulüp faaliyeti gerçekleştirildi. Atölyelerde toplamda 2 bin 41, kulüplerde ise bin 679 üye katılım sağladı.

400 ÜYE KÜLTÜR GEZİSİNE KATILDI

Bu aktivitelerin yanı sıra her hafta İstanbul’un farklı bir köşesine kültürel geziler düzenlendi. Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Kültür Gezisi, Zeytinburnu İzci Evi, Topkapı Trafik Eğitim Parkı, Rami Kütüphanesi, Eyüp Matematik Evi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi gezilerine toplamda 400 üye katıldı.

TURNUVALARLA BİLGİ EVİ ÜYELERİ ARASINDA REKABET BAŞLADI

Ayrıca Bilgi Evleri arasında dostluk, kardeşlik bağlarını güçlendiren, tatlı bir rekabet yaşatırken aynı zamanda eğlendirmeyi hedefleyen 4 branşta turnuva gerçekleşti. Münazara, bilgi yarışması, satranç ve mangala turnuvasına katılarak ilk 3’e giren ve atölye-kulüp çalışmalarında başarı gösteren 70 Bilgi Evi üyesi; ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan aldı.