Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri için, Bilgi Evleri 'Yaz Etkinlikleri’ programı başlıyor. 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıtların yapılacağı Yaz Etkinlikleri Programı, 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp toplamda 7 hafta sürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinleri’nde; gezi, turnuva ve yarışmaların yanı sıra bilgi, beceri ve zekâya dayalı kulüp ve atölye faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Kulüp ve atölye çalışmalarının pandemi koşullarında sağlıklı işleyebilmesi ve en iyi seviyede verim alınabilmesi için katılımlar 10 kişiyle sınırlı tutulacak.

İSTANBUL VE ZEYTİNBURNU ODAKLI ÖĞRETİCİ GEZİLER DÜZENLENECEK

Yaz Etkinlikleri’nin gezi programında; Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Zeytinburnu Kültür Gezisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Havacılık Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi ve Topkapı Türk Dünyası Trafik Eğitim Parkı yer alacak. Gezilere, Bilgi Evi’nin yaz dönemi programlarına düzenli katılım sağlayan, başarı gösteren, ödül kazanan üyeler katılabilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)