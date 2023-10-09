banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.339,58
ALTIN
1.643,58
DOLAR
27,71
STERLİN
33,87
EURO
29,27
Çetiner Ve Bekler Ailelerinin Mutlu Günü
Son Dakika
Çetiner Ve Bekler Ailelerinin Mutlu...
Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı..
Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması...
Haksızlık Karşısında Susup Dilsiz Şeytan mı olayım Yoksa Hakkı Mı Söyleyeyim ?
Son Dakika
Haksızlık Karşısında Susup Dilsiz Şeytan...
İstanbul CHP'de Yenilikçilerin Dediği Oldu İpi Özgür Çelik Göğüsledi
Son Dakika
İstanbul CHP'de Yenilikçilerin Dediği Oldu...

Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ekim 2023 Pazartesi 15:21
Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı..
banner171

Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı..! Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden ‘9. Öykü Yarışması’ için başvurular başladı. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin 9 yıldır ortaklaşa yürüttüğü ve gelenekselleşen Öykü Yarışması’na katılım için başvurular başladı. Zeytinburnu’nda, pek çok kültürel faaliyette bulunan Bilgi Evleri, bu yarışma ile 9 yıldır gençlere kültürel şuur ve okuma sevgisi kazandırarak, edebiyat dünyasına yeni yazar kazandırmaya devam ediyor. Dilin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmenin yanı sıra öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmanın da amaçlandığı yarışmanın finalinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından kazananlara; toplam 270 bin TL para ödülü dağıtılacak.

23 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR ‘SERBEST’ KONULU ESERLER KABUL EDİLECEK

5. sınıftan itibaren; lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin başvuru yapabileceği yarışma için Zeytinburnu’nda ikamet etme, okuma, çalışma veya Bilgi Evleri ile Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ne üye olma şartı bulunuyor. Katılımın şahsen yapıldığı Öykü Yarışması’nın konusu ise ‘serbest’ olarak belirlendi. Her katılımcının yarışmaya en fazla 2 öykü ile başvuruda bulunabileceği eserlerin son teslim tarihi ise 23 Aralık 2023 olarak duyuruldu.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ VE ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NDA TATİL FIRSATI

3 Şubat 2024’’te Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Başkan Ömer Arısoy’un katılımı ile gerçekleşecek ödül töreninde; birincilere 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 15 bin TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek. Her kategoriden seçici kurul tarafından seçilen beş eser sahibi ise teşvik olarak 5 bin TL almaya hak kazanacak.

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZEYGEM Gençlere Tasarım Dünyasının Kapılarını Aralıyor
ZEYGEM Gençlere Tasarım Dünyasının Kapılarını Aralıyor
Saadet Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yöresel Günlere Katıldı
Saadet Parti İstanbul Milletvekili Bülent Kaya Yöresel Günlere Katıldı
Zeytinburnu Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
Zeytinburnu Kış Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı
Zeytinburnu Belediyesinden 18 Bin Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Seti
Zeytinburnu Belediyesinden 18 Bin Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Seti
ZETSİAD TEXBITION Fuarına Katıldı
ZETSİAD TEXBITION Fuarına Katıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169