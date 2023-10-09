Bilgi Evleri 9. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı..! Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden ‘9. Öykü Yarışması’ için başvurular başladı. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin 9 yıldır ortaklaşa yürüttüğü ve gelenekselleşen Öykü Yarışması’na katılım için başvurular başladı. Zeytinburnu’nda, pek çok kültürel faaliyette bulunan Bilgi Evleri, bu yarışma ile 9 yıldır gençlere kültürel şuur ve okuma sevgisi kazandırarak, edebiyat dünyasına yeni yazar kazandırmaya devam ediyor. Dilin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmenin yanı sıra öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmanın da amaçlandığı yarışmanın finalinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından kazananlara; toplam 270 bin TL para ödülü dağıtılacak.

23 ARALIK 2023 TARİHİNE KADAR ‘SERBEST’ KONULU ESERLER KABUL EDİLECEK

5. sınıftan itibaren; lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin başvuru yapabileceği yarışma için Zeytinburnu’nda ikamet etme, okuma, çalışma veya Bilgi Evleri ile Zeytinburnu Gençlik Merkezi’ne üye olma şartı bulunuyor. Katılımın şahsen yapıldığı Öykü Yarışması’nın konusu ise ‘serbest’ olarak belirlendi. Her katılımcının yarışmaya en fazla 2 öykü ile başvuruda bulunabileceği eserlerin son teslim tarihi ise 23 Aralık 2023 olarak duyuruldu.

KAZANANLARA PARA ÖDÜLÜ VE ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NDA TATİL FIRSATI

3 Şubat 2024’’te Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Başkan Ömer Arısoy’un katılımı ile gerçekleşecek ödül töreninde; birincilere 30 bin, ikincilere 20 bin, üçüncülere 15 bin TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecek. Her kategoriden seçici kurul tarafından seçilen beş eser sahibi ise teşvik olarak 5 bin TL almaya hak kazanacak.