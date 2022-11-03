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Bilgi Evleri 8. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı

Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin birlikte yürüttüğü ve bu yıl 8’incisi düzenlenen geleneksel ‘Öykü Yarışması’ için başvurular başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2022 Perşembe 16:53
Bilgi Evleri 8. Öykü Yarışması İçin Başvurular Başladı
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Zeytinburnu Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin gelenekselleşen etkinliklerinden ‘8. Öykü Yarışması’ için başvurular başladı. Dilin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını teşvik etmenin yanı sıra öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmanın da amaçlandığı yarışmanın finalinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından kazananlara; toplam 135 bin TL para ödülü dağıtılacak.
Zeytinburnu’nda, okul çağındaki gençlerin ve çocukların gelişimi için pek çok kültürel faaliyette bulunan Bilgi Evleri; bu kapsamda gençlere kültürel şuur ve okuma sevgisi kazandırmak için 8 yıldır gerçekleştirdiği ‘Öykü Yarışması’ ile genç yazarların ortaya çıkmasına da vesile olmaya devam ediyor.
‘SERBEST’ HİKÂYELER YARIŞACAK
6. sınıftan itibaren; lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlerin de başvuruda bulunabileceği Öykü Yarışması için Zeytinburnu’nda ikamet etme, okuma, çalışma veya Zeytinburnu Bilgi Evleri ya da Gençlik Merkezi’ne üye olma şartı aranıyor. Başvuruların Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’ne şahsen yapıldığı Öykü Yarışması’nın bu yıl ki konusu ‘serbest’ olarak belirlendi.
Her katılımcının en fazla 2 öykü ile katılabileceği yarışmaya eserlerin son teslim tarihi ise 14 Ocak 2023 olarak duyuruldu.
PARA ÖDÜLÜNÜN YANI SIRA ‘ÇANAKKALE DOĞA VE TARİH KAMPI’NDA TATİL
18 Mart 2023 tarihinde, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımı ile gerçekleşecek ödül töreninde; birincilere 15 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere ise 7 bin 500 TL para ödülü dağıtılacak. İlk üçe giren öykü sahipleri ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte 5 gece 6 gün sürecek Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı tatili ile ödüllendirilecek. Her kategoriden seçici kurul tarafından seçilen beş eser sahibi ise teşvik olarak 2 bin 500 TL para ödülü almaya hak kazanacak.

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