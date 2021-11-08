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Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti

16 yıldır öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan ve bu anlamda Türkiye’ye model olan Zeytinburnu Bilgi Evleri, 75 bininci üyesinin kaydını gerçekleştirdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 15:47
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
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Zeytinburnu’nda 2005 yılından itibaren hizmet sunmaya başlayan ve Türkiye’ye model olan ‘Bilgi Evleri’, ilçedeki ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin seviyesindeki öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam ediyor. Bilgi Evleri, evlerinde ders çalışma imkânı olmayan, internet ve bilgisayar olanağı bulamayan, kütüphanelere ve kitaplara ulaşma zorluğu çeken çocuklara ve gençlere yönelik, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirerek, tamamen ücretsiz hizmet alabilecekleri mekânlar sunuyor. Bugün itibariyle 75 bininci üyesinin kaydını gerçekleştiren Zeytinburnu Bilgi Evleri, çocukların ve gençlerin eğitim hayatında yol gösterici olmaya devam ediyor. Zeytinburnu Sümer Bilgi Evi’ne kayıt yaptırmak için başvuran Kazım Özalp İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Doğan, 75 bininci üye olarak kayıtlara geçti. 

İlçedeki okullarla sürekli dirsek teması halinde olan Bilgi Evleri’nin, ‘Okullar Bilgi Evi’nde sloganıyla başlattığı projeyle;  eğitim bazlı birçok etkinlikler düzenleyerek öğrencilerle iletişimi sürdürüyor. “Bilgi Evi ile tanışmayan kalmasın.” sloganıyla hareket eden Bilgi Evleri, her geçen gün daha fazla büyüyen bir aile olmaya devam ediyor.

EĞİTİMDE TAMAMLAYICI BİR MODEL; BİLGİ EVLERİ 

Bilgi Evleri’nde, temelde çocukların ve gençlerin okullarda eksik kalan yönlerini tamamlamaya yönelik çalışmalar yapmanın yanı sıra; sosyal, kültürel, eğitimsel ve sportif çalışmalarla donanımlı, millî, ahlâkî ve kültürel değerlerine bağlı iyi bireylerin ve yurttaşların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri üretilerek uygulamaya koyuluyor.

Yıl boyunca Bilgi Evi’ni kullanan üyeler için değerler eğitimi çerçevesinde çeşitli faaliyetler ve etkinlikler organize edilerek onların vakitlerinin daha aktif ve verimli geçirmeleri sağlanıyor. Bu faaliyet ve etkinlikler; Kulüp Faaliyetleri, Atölye Faaliyetleri, Grup Çalışmaları, Uzay ve Astronomi Atölyesi, Kitap Okuma Yarışmaları, Öykü Yazma Yarışmaları, Ayın Sorusu ve İyilik Kumbarası Etkinlikleri, Ayın Öğrencisi Ödül Törenleri, Film Gösterimleri, Temel Bilgisayar Eğitimleri, Öğrenci Buluşmaları, Gençlerle Baş Başa Sohbetleri, Lise ve Üniversite Gezileri, Zeytinburnu ve İstanbul Gezileri, Müze, Kitap ve Teknoloji Fuarı Gezileri, Kişisel Gelişim, Eğitim ve Meslek Seçim Seminerleri, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları, Sinema, Tiyatro ve Konser vb. Kültürel Etkinlikler, Huzur Evi Ziyaretleri, Kitap ve İlaç Bağış Kampanyaları şeklinde sıralanıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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