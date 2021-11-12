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Bilgi Evi Üyeleri; Okudu, Hayal Etti ve Resmetti

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi iş birliğinde ‘Dünya Çocuk Kitapları Okuma Haftası’ kapsamında 'Oku, Hayal Et, Çiz' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Üniversitenin tiyatro bölümü öğretim üyeleri, Bilgi Evi üyesi 2’nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, onlara Küçük Prens adlı kitaptan bölümler okudu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Kasım 2021 Cuma 16:28
Bilgi Evi Üyeleri; Okudu, Hayal Etti ve Resmetti
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin Kazlıçeşme Kampüsü’nde Bilgi Evi üyeleri düzenlenen etkinlikte Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tiyatro Bölümü Koordinatörü Abdül Süsler ve Tiyatro Bölümü Araştırma Görevlisi Müşerref Göksever canlı okuma yaptı. Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi ve oyuncu Uğur Aslan kitabın son kısmını öğrencilere video aracılığıyla seslendirdi.

30 Bilgi Evi müdavimi, kitaptan esinlenerek hayallerini çizdi. Öğrencilerin çizdiği resimler, ayraç olarak bastırılıp Ayvansaray Üniversitesi tarafından kendilerine hediye edildi. Ayrıca, üniversitenin öğrenci kulüpleri de çocuklara özel etkinlikler düzenledi. 

 ÇOCUKLARIMIZ ÖĞRETMENLERİN ELİNDE YOĞRULARAK GELECEĞE IŞIK TUTACAKLAR

Tiyatro Bölümü Koordinatörü Abdül Süsler, Küçük Prens kitabını seslendirmelerinin özel bir sebebi olduğunu belirterek; “Küçük Prens’in ilk 3 kısmını seslendirdik. Okuma etkinliğinin ardından da öğrenci kardeşlerimiz okuduğumuz kitaptan yola çıkarak hayallerini çizdi. Kitap olarak küçük Prens’i seçme nedenimiz de insanın büyüdükçe hayallerinin kısıtlanıyor oluşunu biraz da olsa fark ettirmek ve hayallerine kimsenin ket vurmamasını onlara öğretmekti” dedi.

Çocukların geleceğe ışık tutacağını belirten Süsler, “Hayalleri çok açık, beyaz birer sayfa gibiler. Onlara hangi mürekkebi vurursanız o şekilde şekillenecekler. Çok zekiler, algıları çok açık. Öğretmenlerin elinde yoğrularak umarım geleceğe ışık tutacaklar.” diye konuştu. 

"AYDA 20 KİTAP OKUYORUM"

Kitap okumayı sevdiğini söyleyen Bilgi Evi üyesi 7 yaşındaki Çınar Berat Safran da “Ayda 20 kitap okuyorum. Günde 1 kitap bitiriyorum. Mesele Atatürk’ün Hayatı’nı okudum. Küçük Prens’i de sevdim.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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