Bilgi Evi Satranç Turnuvası’nın Galipleri Belli Oldu

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin yaz tatili boyunca gerçekleştireceği yarışma ve turnuvalar 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Çocuklar bu aktivitelerle kendilerini geliştirirken, rekabet duygusu ve beraberlik bilincini de kazanmış olacaklar. Etkinlikler kapsamında bu yıl 17’ncisi Merkezefendi, Yenidoğan Gökalp ve Seyitnizam Bilgi Evleri’nde düzenlenen Satranç Turnuvası’nın kazananları belli oldu. Bilgi Evleri’nde 26 Ağustos’a kadar; Bilgi Yarışması, Mangala Turnuvası ve Münazara Yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek. Tüm turnuva ve yarışmalar tamamlandıktan sonra, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek toplu ödül töreninde dereceye giren öğrencilere, madalya ve ödülleri Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından takdim edilecek.

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