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Bilgi Evi Öğrencileri Yazar Yusuf Dursun’u Misafir Etti

Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Gençlerle Baş Başa’ sohbetlerinin bu yılki ilk konuğu çocuk edebiyatı yazarı Yusuf Dursun oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 12:01
Bilgi Evi Öğrencileri Yazar Yusuf Dursun’u Misafir Etti
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Genç nesilleri kalemi kuvvetli yazarlarla buluşturarak onların hayata daha farklı ve özgün pencerelerden bakması için çaba harcayan Bilgi Evleri’nin, her ay birbirinden değerli konu ve konukları misafir ettiği ‘Gençlerle Baş Başa’ programı yeni ufuklara yelken açmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen programın bu yılki ilk konuğu, çocuk edebiyatı yazarı Yusuf Dursun oldu. Bilgi Evi üyeleri, Yazar ile birbirinden kıymetli konular üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

“MARİFET İLTİFATA TABİDİR”

‘Marifet iltifata tabidir’ cümlesi ile sohbetine başlayan Yazar Yusuf Dursun, öğrencilere; ‘Karşınızdaki insanın güzel taraflarını öne çıkarın’ telkininde bulundu. Kişilerin başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe, daha iyi sonuçların elde edileceğini söyleyen Dursun, çocuklara sorduğu bir soru ile söyleşini devam etti: ”Bir kitap nasıl yazılır?” Üyelerden çeşitli cevaplar alan Yazar, “İnsanlığın ilk harcı / Sevgiye doyum olmaz / Tüterken burcu burcu / Sevgiye doyum olmaz.” dizeleriyle yazmayı sevmeden bu işin yapılamayacağını ekledi. 

“İLK KAİDE ÖNCE İYİ BİR İNSAN OLMAK”

Bir eser yazılırken önce konuya karar verilmesi gerektiğini, ardından ciddi bir araştırma ve inceleme dönemine girileceğini ve bir kitabın olmazsa olmazı olan “kurgu”sunu belirlemenin esas olduğunu dile getiren Yazar Yusuf Dursun, tabii bunların kâfi gelmeyeceğini, yazdığı kitabı 6-7 kere okumadan baskıya vermediğini de sözlerine ekledi. Dursun, sonuç olarak, bir kitap yazmanın büyük bir emek istediğinin altını çizdi. “Hangi mesleği seçerseniz seçin önce iyi insan olun” diyerek sohbetini sonlandıran Dursun’u dikkatle dinleyen üyeler, bu keyifli söyleşinin ardından Dursun’a teşekkürlerini ileterek kendilerine hediye edilen kitaplarını imzalattılar.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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